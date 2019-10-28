Бывший заместитель председателя Жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко арестован

Бывший заместитель председателя Жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко заключен под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков до 23 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержание бывшего чиновника производило УФСБ, меру пресечения избрал Всеволожский районный суд.

Ранее стало известно, что Гашенко уволился по собственному деланию в день задержания, 24 октября.