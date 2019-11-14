В Омске построят гостиничный комплекс за 400 млн рублей

Компания «Новые проекты» планирует построить гостиничный комплекс в центре Омска к 2020 году. Соответствующее соглашение о реализации проекта подписано между руководством компании и губернатором Омской области Александром Бурковым. Отель будет рассчитан на 75 номеров. Он разместится на улице Пушкина. Инвестиции в проект составят 400 млн руб.

Ранее о планах построить в Омске к 2023 году отель Hilton — Сurio заявляли предприниматели Геннадий и Илья Фридманы. Объем инвестиций в проект — 450 млн руб. Также о начале строительства в 2020 году четырехзвездочного отеля DoubleTree by Hilton на 192 номера на проспекте Мира в Омске сообщала компания «Л-финанс».

По данным Омскстата, всего в Омской области насчитывается 86 гостиниц. В 2018 году гостиницы региона приняли 215 тыс. гостей.

О проекте строительства отеля Hilton — в материале “Ъ-Сибирь” «Омску покажут класс»

Оксана Павлова