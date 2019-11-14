Депутаты заинтересовались школьной реформой в Перми

Комитет по социальной политике гордумы Перми обсудил реорганизацию образовательных учреждений, предполагающую, что с первого по четвертый класс дети будут учиться в школах по месту жительства, а отбор на конкурсной основе будет происходить только при переходе в пятый класс и только в школы с углубленным изучением конкретных предметов. Окончательный проект реформы будет представлен в декабре, с февраля будет работать общественная контрольная комиссия по приему в школы.

Депутат Владимир Плотников интересовался, станет ли обучение в профилированных учебных заведениях доступнее для учащихся из общеобразовательных школ. «В языковых школах дети учат язык с первого класса, в то время как в обычных со второго или пятого. Приемная модель должна учитывать и детей, которые не учились по профилю, чтобы они тоже имели возможность получить специальное образование», – пояснил Владимир Плотников. По словам начальника департамента образования Людмилы Сериковой, с 2021 года будет увеличено количество мест по набору с пятого класса по программам повышенной сложности, в языковых школах будет работать особая модель с учетом образовательной программы.

Депутат Надежда Агишева поинтересовалась, как решаются проблемы с зачислениями в 10–11 классы. Людмила Серикова пояснила, что набор в старшие классы включен в модель приема на новый учебный год. «Решение такого вопроса требует тщательного анализа и подготовки. Департамент образования настроен решительно, и депутатский корпус готов оказывать всяческую поддержку», – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Депутаты приняли решение вынести вопрос на круглый стол и включить депутатов в комиссию по обсуждению данного вопроса.

Еще одной темой комитета стало предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Депутат Илья Лисняк интересовался, на какой стадии находится проработка предложения депутатов по предоставлению семьям права улучшить жилищные условия или закрыть долг по ипотеке. Начальник департамента социальной политики Юлия Овсянникова ответила, что работа ведется совместно с краевыми властями и альтернативы будут предложены в первом-втором квартале 2020 года.