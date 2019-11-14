Пентагон рассказал о частых поломках F-35

Истребитель F-35 следующего поколения по-прежнему полностью не отвечает задачам боевой готовности и, несмотря на некоторый прогресс в вопросе надежности, три версии истребителя ломаются «чаще, чем ожидалось». Об этом говорится в заявлении ответственного за испытания вооружений в Пентагоне Роберта Бехлера, которое представили двум подкомитетам Палаты представителей по делам вооруженных сил. Они отслеживают состояние $428 млрд программы, передает Bloomberg.

Ни один из вариантов истребителя Lockheed Martin для ВВС, морской пехоты и ВМФ не соответствует пяти основным показателям «надежности или ремонтопригодности», заявил господин Бехлер. «Эксплуатационная пригодность парка F-35 остается на уровне ниже ожиданий по обслуживанию»,— заявил Роберт Бехлер в подготовленных замечаниях. «Короче говоря, во всех вариантах самолеты выходят из строя чаще, чем планировалось, и для их ремонта требуется больше времени»,— заключил он.

Власти США были вынуждены увеличить военные расходы на обновление вооруженных сил страны, заявил американский президент Дональд Трамп. В числе факторов, повлиявших на решение Белого дома, господин Трамп назвал Россию и Китай.

Президент США рассказал, что его администрации удалось добиться рекордного финансирования ВС — $700 млрд в 2018 году, еще $716 млрд в 2019-м и $738 млрд в 2020-м. Как отметил Дональд Трамп, теперь у США «есть прекрасные новые» истребители F-35, истребители F-18, а также «новые корабли, новые ракеты».