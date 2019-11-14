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«РИА Новости» сообщило об успешных госиспытаниях парадных Aurus

Парадные кабриолеты Aurus проходят госиспытания, они идут достаточно успешно, сообщил «РИА Новости» источник. Заводские испытания были завершены весной текущего года.

«Все в соответствии с план-графиком»,— рассказал источник. «По программе завершение испытаний — в феврале 2020 года, но все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены»,— заявил собеседник агентства.

Минпромторг собрал более 600 предварительных заказов на автомобили Aurus, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Стоимость одного автомобиля Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн руб.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Создана по заказу Минпромторга. Премьера бренда состоялась весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

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