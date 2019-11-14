Минфин РФ: расчеты в нацвалютах не будут обязательными для компаний

Россия и ряд других стран ведут работу по созданию системы расчетов в нацвалютах, но не будут принуждать к этому компании, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. По его словам, задача — создать условия для того, чтобы они могли пользоваться этими расчетами.

«Везде потихоньку эта работа ведется, но все-таки чиновники отталкиваются от спроса хозяйствующих субъектов, никому никто ничего не навязывает»,— сказал господин Сторчак (цитата по ТАСС). Работа ведется «и с Китаем, и с Индией, и с Турцией, и с соседями по Евразийскому экономическому союзу».

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за разработку механизмов, которые помогут перейти на расчеты в национальных валютах между странами Шанхайской организации сотрудничества. Ранее с таким предложение выступила казахстанская сторона.