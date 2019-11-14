В Петербурге после жалобы посетителя с выставки сняли 6 плакатов

В Санкт-Петербурге с выставки Союза художников сняли 6 плакатов из 40. Так руководство регионального союза и полиция отреагировали на жалобу — одному из посетителей они показались непатриотичными, сообщает «Фонтанка.ру».

Автор одного из плакатов Юрий Орлов рассказал, что руководство союза убрало плакаты из экспозиции, а позже их увезли на экспертизу сотрудники полиции. «У нас должны быть творческие плакаты, а не политические»,— так прокомментировал ситуацию первый зампредправления петербургского Союза художников Петр Конош.