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В Петербурге после жалобы посетителя с выставки сняли 6 плакатов

В Санкт-Петербурге с выставки Союза художников сняли 6 плакатов из 40. Так руководство регионального союза и полиция отреагировали на жалобу — одному из посетителей они показались непатриотичными, сообщает «Фонтанка.ру».

Автор одного из плакатов Юрий Орлов рассказал, что руководство союза убрало плакаты из экспозиции, а позже их увезли на экспертизу сотрудники полиции. «У нас должны быть творческие плакаты, а не политические»,— так прокомментировал ситуацию первый зампредправления петербургского Союза художников Петр Конош.

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