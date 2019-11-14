Законность существования охранной зоны курского заповедника подтвердил Верховный суд

Верховный суд РФ подтвердил легитимность установления охранной (буферной) зоны ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный заповедник имени Алехина». Об этом в соцсетях сообщил заместитель директора заповедника по охране территории Николай Малешин. «Это очень важное решение, которое не позволит в дальнейшем застраивать охранную зону заповедника»,— отметил господин Малешин.

Напомним, истцами в деле выступали четыре жителя деревни Кукуевка, столкнувшиеся с отказами в согласовании строительства жилья в буферной зоне,— господа Огнев, Ульянов, Мезенцева и Зуборева. Они подали жалобу на решение Курского облсуда от 20 мая. Ответчиком выступала администрация области, а заповедник — третьим лицом.

В иске жители добивались признания частично недействующим Положения об охранной зоне заповедника, утвержденного решением исполкома Курского облисполкома от 17 ноября 1988 года. По словам знакомого с разбирательством собеседника “Ъ-Черноземье”, истцы пытались доказать, что в постановлении не были установлены четкие критерии отказа в согласовании хозяйственной деятельности, а значит, у заповедника отсутствовали основания для вынесения отказов.

Подробнее о спорах вокруг заповедника — в публикации “Ъ-Черноземье” «Курскому заповеднику одобрили запреты».

Олег Мухин