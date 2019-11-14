АО «ОХК "Уралхим"»

«Уралхим» создан в 2007 году бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который и в настоящий момент является владельцем компании. Крупнейший российский производитель аммиачной селитры и второй по величине в секторе азотных удобрений. Мощности по производству аммиака превышают 3 млн тонн в год, аммиачной селитры — 3 млн тонн, карбамида — 1,2 млн тонн, фосфорных и сложных удобрений — 1 млн тонн. В состав «Уралхима» входят филиал «Азот» (Березники), АО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область), филиал «КЧХК» (Кировская область) и филиал «ПМУ» (Пермь). Также «Уралхиму» принадлежит 20,3% «Уралкалия» и 9,9% «Тольяттиазота». Объем производства в 2018 году вырос на 2%, до 6,45 млн тонн удобрений. Продажи увеличились на 4%.

Скорректированная EBITDA компании по МСФО в 2018 году выросла на 47%, до 37,7 млрд руб., выручка увеличилась на 18% — до 110,2 млрд руб. Чистый убыток составил 25,2 млрд руб. без учета доли в прибыли «Уралкалия» против прибыли в 31 млрд руб. годом ранее, что было связано, в том числе, с переоценкой валютных активов и обязательств группы.