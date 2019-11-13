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Временный президент Боливии намерена отменить возможность неограниченно переизбираться

Временный президент Боливии Жанин Аньес намерена отменить решение конституционного суда, позволяющее руководителям страны переизбираться неограниченное количество раз. Именно это решение позволило экс-президенту Эво Моралесу, который был главой государство с 2006 по 2019 год, вновь баллотироваться на выборах в октябре.

«У меня две основные цели — отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки... свободных и прозрачных, с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям»,— сказала господа Аньес (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 10 ноября президент Эво Моралес ушел в отставку. Это произошло на фоне протестов в Боливии — они начались после президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Он прибыл в Мехико, где заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спасло ему жизнь».

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».

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