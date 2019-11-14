ФОМ выявил сахар в крови у всех

Население России плохо информировано об особенностях и последствиях сахарного диабета, заявляют авторы опроса ко Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября). 75% респондентов не могли назвать симптомы диабета. Россияне нерегулярно контролируют уровень сахара в крови, несмотря на распространенность диабета: в РФ он диагностирован у 4,6 млн человек. Опрошенные “Ъ” эксперты напоминают, что 50% людей с диабетом живут, не зная о своем диагнозе.

К Всемирному дню борьбы с диабетом совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и фонд «Общественное мнение» (при поддержке фармкомпании «Герофарм») провели опрос об уровне осведомленности россиян об этом заболевании. Были опрошены 1,53 тыс. человек из 53 российских регионов. Как отмечают авторы исследования, «диабет является достаточно распространенным заболеванием. Треть респондентов (32%) знакомы с ним: либо у родственников, либо у них самих есть диабет».

Около половины опрошенных не осведомлены о симптомах диабета (49%), а 26% ошибочно называют его симптомы. При этом корректно основные симптомы «называет меньшая часть опрошенных»: сильную жажду назвали 29%, чрезмерный аппетит — 4%, учащенное и повышенное мочеиспускание — 2%. Часть респондентов ошибочно выделяют повышенную потребность в сладком, отмечают исследователи. 48% респондентов не знают про осложнения, еще 26% опрошенных неверно называют последствия. Только небольшой процент называет состояния, которые действительно являются осложнениями: гангрену и ампутацию конечностей — 14%, проблемы со зрением и слепоту — 9%, смерть — 8%, сердечные заболевания, инфаркт — 6%, гипертонию, инсульт — 5%, трофические язвы, плохое заживление ран — 5%, кому — 5%, проблемы с почками — 3%. «Практически никто регулярно не следит за уровнем сахара в крови,— заявляют авторы исследования.— Ровно половина респондентов не контролируют уровень сахара в крови регулярно. 16% никогда не сдавали анализ крови на сахар».

«Полученные данные будут использованы в том числе для принятия решений о реализации социальных информационных кампаний по проблеме,— сообщил “Ъ” руководитель секции "Медицина и фармацевтика" совета при правительстве Петр Родионов.— Кроме основной цели исследование также решало такие задачи, как повышение внимания и настороженности людей к сахарному диабету, а также призыв к регулярной проверке уровня сахара в крови и ведению здорового образа жизни». «По данным Минздрава, за последние пять лет уровень заболеваемости сахарным диабетом у детей вырос на 50%,— заявили “Ъ” в пресс-службе совета.— При этом, согласно опросу родителей детей с сахарным диабетом, проведенному Советом при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере зимой 2019 года, в 42% случаев диагноз был поставлен на фоне развития состояния, угрожающего жизни. Для решения проблемы необходимо, чтобы родители и врачи обращали внимание на симптомы».

Как рассказал “Ъ” директор Института диабета эндокринологического научного центра Минздрава, заместитель главы центра Марина Шестакова, по данным на 1 января 2019 года, число больных диабетом в России составляло более 4,58 млн человек (3,1% населения): 256 тыс. из них больны диабетом первого типа (аутоиммунное заболевание, инсулинозависимый диабет), 4,24 млн человек — диабетом второго типа (метаболическое заболевание, инсулинонезависимый диабет).

Комментируя результаты опроса, госпожа Шестакова напомнила, что в России внедрены профилактические осмотры, которые включают измерение сахара крови, они начинаются с 18 лет: «Во всех странах профилактические осмотры так рано не начинают. Если вдруг у человека 18 и старше лет что-то случится, диабет обнаружат». «Также есть диспансеризация, где необходимо проходить обследование на определенную болезнь в определенном возрасте: для сахарного диабета это старше 40 лет,— продолжила она.— То есть правила медицинского осмотра существуют, но на них не все приходят, поэтому, конечно, болезнь пропускается мимо». «Болезнь начинается тихо, исподволь, ничем себя не проявляя, но, когда проявится, бывают и тяжелые осложнения, что заставляет людей идти к врачу»,— сказала эксперт. Марина Шестакова напомнила, что в 2015 году было завершено Всероссийское эпидемиологическое исследование: тогда обследовали более 26,6 тыс. человек, диабет был у 5,4% из них. «При это 50% людей с диабетом, которых мы обследовали, не знали о своем заболевании»,— отмечает госпожа Шестакова.

Валерия Мишина