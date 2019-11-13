Курс доллара. Прогноз на на 11–15 ноября

Татьяна Евдокимова, экономист Внешний фон вряд ли сильно улучшится Внешний фон стал более тревожным. Поводов для оптимизма по торговым переговорам после новых заявлений Трампа стало меньше. Протесты в Гонконге и Чили также не способствуют улучшению настроений в отношении валют развивающихся стран. До конца недели в фокусе рынков данные по ВВП еврозоны, многочисленные выступления представителей ФРС и реакция на первые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. Внешний фон вряд ли сильно улучшится, поэтому рубль рискует провести остаток недели выше 64 в паре с долларом, но, вероятно, останется ниже 71 в паре с евро в связи со слабостью европейской валюты на глобальных площадках.

Константин Кочергин, директор казначейства Рубль пока будет находиться под давлением Решающее влияние на рынок до конца недели окажут публикация еженедельного отчета по обращениям за пособием по безработице в четверг и выступление главы ФРС США. Выход позитивных данных простимулирует спрос на рисковые активы, который снизился в последнее время на фоне неоднозначных заявлений Трампа. На фоне фиксации прибыли на российском фондовом рынке рубль пока будет находиться под давлением. Тем не менее высокие нефтяные котировки продолжат оказывать поддержку рублю.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Локальная коррекция в рубле может продолжиться На этой неделе началась небольшая коррекция в рисковых активах, индекс S&P500 отступил от исторических максимумов, валюты развивающихся стран слабеют к доллару США, а курс рубля на фоне фиксации прибыли и небольшого роста доходностей ОФЗ вернулся к уровням выше 64,2 руб./$. Выступление президента США Дональда Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка соответствовало ожиданиям рынка, поэтому не оказало существенного влияния на рыночные котировки, а выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе вряд ли привнесет что-то новое в ожидания по денежно-кредитной политике ФРС США. В этих условиях локальная коррекция в рубле может продолжиться, но курс до конца недели вряд ли уйдет существенно выше отметки 64,5 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик Рыночная эйфория ослабляется В середине недели рубль ослабляется к доллару до уровней, близких к 64,3. Такое умеренное ослабление видится обоснованным как в силу внешнерыночных факторов, так и на фоне тенденций на долговом рынке. Рыночная эйфория ослабляется, так как США и Китай не могут определиться со сроками подписания «Фазы-1» торговой сделки. Кроме того, мы видим, что на долговом рынке РФ начинается коррекция, что также обосновано в условиях подстройки инвесторов к нынешним монетарным реалиям, когда ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, а ФРС будет сохранять ставку неизменной. До конца этой недели ожидаем курс рубля в диапазоне 63,9–64,6.

Михаил Поддубский, главный аналитик Говорить о полноценном изменении ситуации пока может быть преждевременно В целом интерес глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets за последнюю неделю несколько ослаб, но говорить о полноценном изменении ситуации пока может быть преждевременно. Считаем, что пара доллар/рубль перешла в диапазон 64–65 руб./$, который по-прежнему находится чуть ниже равновесного курса, согласно нашей модели.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления При текущем нейтральном экономическом тренде денежным властям будет нечем обрадовать рынки Рубль находится под давлением глобального тренда по снижению присутствия на высокодоходных рынках, который провоцирует ослабление большинства рискованных валют. Сохраняющаяся неопределенность в отношении торговых переговоров США и КНР провоцирует также и давление на нефтяные котировки. В фокусе до конца недели будут заявления, сделанные главой ФРС США. Очевидно, что при текущем нейтральном экономическом тренде денежным властям будет нечем обрадовать рынки, поскольку однозначной необходимости в дальнейшем смягчении условий на финансовых рынках сейчас не наблюдается. Внутренним фактором поддержки станет старт налогового периода, однако его объемы, по нашим оценкам, составят 1,8 трлн руб., что на 20% меньше значений октября.