Воронежский «Факел» проиграл «СКА-Хабаровск» в 23-м туре ФНЛ

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 13 ноября воронежский ФК «Факел» уступил на своем поле «СКА-Хабаровск» - 0:2. Гости открыли счет со штрафного удара на глазах примерно тысячи зрителей «Центрального стадиона профсоюзов» уже на 13-й минуте. Однако затем команды довольно долго не могли найти подходы к воротам друг-друга. Интрига начала умирать лишь на 76-й минуте, когда защитник хозяев Алексей Соловьев получил вторую желтую карточку за грубую игру и оставил отыгрывающуюся команду в меньшинстве. Ну а уже в добавленное время полузащитник «Факела» Владислав Мастеровой сфолил в своей штрафной площади, арбитр назначил пенальти. И «СКА-Хабаровск» забил второй мяч.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных заявил, что «сегодня у него как никогда не было претензий к команде по самоотдаче». Вопросы у наставника были к судьям, которые «схожие эпизоды трактовали по-разному. «Если бы мы все матчи так играли, не были бы на последнем месте. Но я пришел в тяжелое время. У ребят какая-то психологическая неуверенность в себе. Моменты есть, но мы не забиваем. Стараюсь все сделать для того, чтобы вера у команды в себя не пропала. Осталось еще две игры, надо выйти на них с той же самоотдачей»,- резюмировал Владимир Бесчастных.

В следующем туре, 17 ноября, «Факел» отправится в Саранск на встречу с местной «Мордовией». Оба клуба с 15 очками делят 19-е и 20-е места в турнирной таблице ФНЛ.

О том, чем воронежский клуб привлек иногородних менеджеров, в материале “Ъ-Черноземье” «Вокруг “Факела” собираются искры».

Андрей Цветков