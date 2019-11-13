Восьмое заседание по делу «Седьмой студии». Допрос Нины Масляевой. Главное

Масляева заявила, что на работу в «Седьмую студию» ее позвал Итин, они были знакомы с ним по совместной работе в московском театре «Модерн». По ее словам, еще до запуска «Платформы» у нее была встреча с Итиным, Малобродским и Серебренниковым. «Говорилось, что... понадобится очень много наличных денег и... все хорошо заработают». В итоге, сказала Масляева, ее работа свелась к обналичиванию и подготовке фиктивных финансовых отчетов для Минкульта.
Масляева рассказала, что обналичивание проходило через компании ее знакомых, но были и другие компании, о которых она не знает. По ее словам, все обналиченные деньги, за вычетом процента (сначала 8%, затем 12%), привозились в офис «Седьмой студии» и сгружались в сейф — это была «черная касса». Учет по ней, как заявила Масляева, вела другой бухгалтер, Лариса Войкина, заполняя табличку в Excel. Из «черной кассы», по словам Масляевой, шли деньги на зарплаты, инвентарь и на личные цели руководства «Седьмой студии». «При вас похищали деньги?» — «Нет, при мне этого не было».
Масляева рассказала, что ее уволили из «Седьмой студии» в декабре 2014 года. Увольнению предшествовал скандал. Он разразился после гастролей «Седьмой студии» в Париже. Как рассказала Масляева, после командировки в бухгалтерии образовалась дыра в 5 млн руб., и был назначен аудит, чтобы понять, куда делись эти деньги. По итогам аудита, рассказала Масляева, она была уволена. Она подчеркнула, что при ее увольнении «все (бухгалтерские) документы были в порядке». Документы по «черной кассе», сказала Масляева, ссылаясь на слова Войкиной, были сожжены. Масляева рассказала суду, что интересовалась, почему сожгли документы, но ответа не получила.
Масляева заявила, что «вообще не видела» и не пересекалась с Серебренниковым по работе. «Однажды, это было летом 2013 года, он (Серебренников.— “Ъ”) позвонил Вороновой, сказал, что ему нужно 300 тыс. руб. Мне не сказали, на что эти деньги»,— рассказала Масляева суду про Серебренникова. На том же заседании Серебренников пояснил суду, что это была задолженность по его зарплате за несколько месяцев.
Прокуратура пробовала усилить показания Масляевой, зачитав ее показания на следствии. «Серебренников говорил, что наличные деньги легче похитить. Итин и Малобродский были согласны с Серебренниковым»,— зачитал прокурор ее показания от 19 сентября 2017 года. Однако суд их учитывать не будет. «Каким показаниям верить? Много мелочей, они все разнятся»,— спросила ее судья в самом конце заседания. «Которые я сегодня дала»,— сказала Масляева.