Протесты в Гонконге выходят из-под контроля

В Гонконге новый виток столкновений с полицией. Протестующие стреляют из луков горящими стрелами, силовики тратят 1,5 тыс. резиновых пуль в сутки. Беспорядки возобновились в конце прошлой недели, когда в результате столкновений погиб 22-летний студент. Бои идут по ночам, протестующие укрываются в университетах и готовят там «коктейли Молотова». В городе закрылось каждое пятое отделение банка. На стенах появились граффити «Наши идеи пуленепробиваемы» и «За убийства расплатитесь жизнью».

Что происходит? Протестующим даже удалось получить контроль над некоторыми районами, рассказала корреспондент CNN Паула Хэнкокс: «Мы находимся на территории Китайского университета. Именно здесь шли самые жестокие столкновения с полицией. Протестующие подготовлены действительно хорошо. Они расположились возле автозаправки, откуда берут бензин для изготовления зажигательных бомб. По периметру установлены баррикады, и, по словам протестующих, как только полиция приблизится, они откроют огонь. Для этого мятежники установили патрули с луками и стрелами. Они также запаслись едой и водой. Раньше я не видела такого уровня организации. Полиции не видно, возможно, за исключением нескольких машин в отдалении. Протестующие смогли перекрыть движение на дорогах. Более того, проходящие недалеко поезда также были перенаправлены на другие пути».

По данным полиции, в день они задерживают по 150 человек, самому молодому из них только 14 лет. Ситуация почти вышла из-под контроля, признался на пресс-конференции официальный представитель полиции города Кун Вин Чен: «Наше общество оказалось на грани краха. Если кто-то еще оправдывает мятежников, я предлагаю этим людям задуматься, на данный момент движение транспорта в городе затруднено, 50 дорог перекрыты, более 160 светофоров повреждены и до сих пор не отремонтированы. Более того, в Гонконге произошли сбои на четырех линиях метро. Мятежники серьезно мешают жизни гонконгцев, которые без конца живут в страхе. Был принят ряд ответных мер, в том числе проводятся аресты мятежников в Китайском университете Гонконга.

Среди населения существует сомнение в способности полиции восстановить порядок.

Я уже не раз говорил и скажу вновь: мы никогда не позволим Гонконгу превратиться в рай для преступников. Протестующим не скрыться в школах, торговых центрах и на станциях метро».

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Протесты в Гонконге идут уже полгода. Жители города не хотят, чтобы он перешел под контроль китайских властей. Сейчас юридически Гонконг — это автономная территория.

Иван Якунин