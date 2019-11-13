Революционный ноябрь в Крыму

В Крыму из-за теплой погоды и отсутствия осадков пересохли верховья рек Черной и Альмы. Аянское водохранилище, питающее водой Симферополь, наполнено лишь на 12%. Большинство других водоемов естественного стока наполнено меньше чем наполовину. Аномально теплая погода держится в Крыму весь ноябрь. Сильных дождей на полуострове нет больше трех месяцев, а предыдущая зима была малоснежной. Чиновники и опрошенные “Ъ” эксперты считают, что угрозы возникновения дефицита питьевой воды в Крыму пока нет. Однако, вероятно, убытки понесут местные аграрии.
Водообеспеченность Крыма «напрямую зависит от погодных условий и осадков», сказано в ответе на запрос “Ъ”, подписанном председателем Госкомводхоза Крыма Игорем Вайлем.
Средняя температура воздуха оказалась на 2,4 градуса выше многолетней нормы. Осадки носили «кратковременный и локальный характер». Дожди прошли в бассейнах рек Качи, Бельбека, Биюк-Карасу, Малого Салгира преимущественно в пределах 31–67% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 18–20% нормы. В крымских горах выпало недостаточное количество осадков — от 30% до 80% ниже нормы. «Из-за отсутствия стокоообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур воздуха водность большинства рек понижена, а в верховьях рек Альмы, Черной и в большинстве речных бассейнов селевых рек округов Алушты, Судака, Феодосии наблюдается пересыхание»,— говорится в письме Госкомводхоза.
Среди водохранилищ естественного стока меньше других наполнено Аянское — лишь на 12,3%. Два других водохранилища, питающих крымскую столицу,— Симферопольское и Партизанское — наполнены чуть менее чем наполовину. На 48,7% заполнено водой Старокрымское водохранилище, расположенное на востоке Крыма. Снабжающие водой Ялту Счастливенское и Загорское водохранилища наполнены на 30,9% и 51,4% соответственно. Расположенные в окрестностях Алушты Изобильненское водохранилище заполнено на две трети, а Кутузовское — чуть менее чем на треть.
Уменьшение притоков в водохранилища и реки наблюдается в сентябре-ноябре текущего года.
«В настоящее время суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока меньше, чем в прошлом году, на 3 млн куб. м»,— сказано в письме Госкомводхоза. В ведомстве считают, что запасов воды достаточно для водоснабжения городов и поселков Крыма в полном объеме до конца марта 2020 года, и ждут притока воды в водохранилища с декабря по апрель (в этот период, согласно многолетним наблюдениям, в водохранилищах аккумулируется от 60% до 80% годового объема воды).
В Гидрометцентре сообщили, что так же тепло в Крыму в ноябре бывало в 1917, 1925, 2010 годах. А 10 ноября в крымской столице был установлен температурный рекорд. В Симферополе было 27 градусов выше нуля. «Ситуация, конечно, ненормальная. Но это не предел. Были годы, когда в ноябре в Крыму фиксировали температуру 29 градусов»,— сказала “Ъ” профессор кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета КФУ Елена Ергина.
Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко назвал происходящее в Крыму «климатической аномалией». По его словам, подобная засуха в последний раз на полуострове была в середине 90-х годов. По его словам, сейчас остается только надеяться на дожди. «Но нам всем надо думать и над тем, что делать дальше. Надо заниматься опреснением морской воды, очисткой сточных вод, поиском глубинных водных ресурсов»,— сказал “Ъ” господин Тарасенко. По его словам, 20 ноября в Москве пройдет совещание по ситуации с водоснабжением регионов России под председательством Валентины Матвиенко. Он намерен принять в нем участие. Виктор Тарасенко считает, что угрозы водоснабжению населения в Крыму пока нет, но от засухи «сильно пострадают» аграрии. Большая часть осенних посевов не взойдет, так как «на полях нет влаги».
«480 тыс. гектаров мы засеяли, из них 70 тыс. уже получили всходы»,— сказал господин Рюмшин. Он пояснил, что подобная ситуация наблюдается в Крыму раз в пять лет, и надеется на всходы части посевов после дождей, которые на полуострове прогнозируют на конец ноября. Вице-премьер подчеркнул, что ограничивать подачу воды населению не планируют. Запасов питьевой воды в Крыму хватит до марта 2020 года.
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