Революционный ноябрь в Крыму На полуострове жарко, как в 1917 году

В Крыму из-за теплой погоды и отсутствия осадков пересохли верховья рек Черной и Альмы. Аянское водохранилище, питающее водой Симферополь, наполнено лишь на 12%. Большинство других водоемов естественного стока наполнено меньше чем наполовину. Аномально теплая погода держится в Крыму весь ноябрь. Сильных дождей на полуострове нет больше трех месяцев, а предыдущая зима была малоснежной. Чиновники и опрошенные “Ъ” эксперты считают, что угрозы возникновения дефицита питьевой воды в Крыму пока нет. Однако, вероятно, убытки понесут местные аграрии.

Водообеспеченность Крыма «напрямую зависит от погодных условий и осадков», сказано в ответе на запрос “Ъ”, подписанном председателем Госкомводхоза Крыма Игорем Вайлем.

Согласно информации крымского управления Гидрометцентра, в октябре-ноябре на территории полуострова преобладает антициклональный тип погоды, поэтому было сухо и тепло.

Средняя температура воздуха оказалась на 2,4 градуса выше многолетней нормы. Осадки носили «кратковременный и локальный характер». Дожди прошли в бассейнах рек Качи, Бельбека, Биюк-Карасу, Малого Салгира преимущественно в пределах 31–67% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 18–20% нормы. В крымских горах выпало недостаточное количество осадков — от 30% до 80% ниже нормы. «Из-за отсутствия стокоообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур воздуха водность большинства рек понижена, а в верховьях рек Альмы, Черной и в большинстве речных бассейнов селевых рек округов Алушты, Судака, Феодосии наблюдается пересыхание»,— говорится в письме Госкомводхоза.

Среди водохранилищ естественного стока меньше других наполнено Аянское — лишь на 12,3%. Два других водохранилища, питающих крымскую столицу,— Симферопольское и Партизанское — наполнены чуть менее чем наполовину. На 48,7% заполнено водой Старокрымское водохранилище, расположенное на востоке Крыма. Снабжающие водой Ялту Счастливенское и Загорское водохранилища наполнены на 30,9% и 51,4% соответственно. Расположенные в окрестностях Алушты Изобильненское водохранилище заполнено на две трети, а Кутузовское — чуть менее чем на треть.

Уменьшение притоков в водохранилища и реки наблюдается в сентябре-ноябре текущего года.

В Госкомводхозе сообщили, что аналогичная ситуация фиксировалась в 2013, 2014 и 2016 годах.

«В настоящее время суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока меньше, чем в прошлом году, на 3 млн куб. м»,— сказано в письме Госкомводхоза. В ведомстве считают, что запасов воды достаточно для водоснабжения городов и поселков Крыма в полном объеме до конца марта 2020 года, и ждут притока воды в водохранилища с декабря по апрель (в этот период, согласно многолетним наблюдениям, в водохранилищах аккумулируется от 60% до 80% годового объема воды).

В Гидрометцентре сообщили, что так же тепло в Крыму в ноябре бывало в 1917, 1925, 2010 годах. А 10 ноября в крымской столице был установлен температурный рекорд. В Симферополе было 27 градусов выше нуля. «Ситуация, конечно, ненормальная. Но это не предел. Были годы, когда в ноябре в Крыму фиксировали температуру 29 градусов»,— сказала “Ъ” профессор кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета КФУ Елена Ергина.

Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко назвал происходящее в Крыму «климатической аномалией». По его словам, подобная засуха в последний раз на полуострове была в середине 90-х годов. По его словам, сейчас остается только надеяться на дожди. «Но нам всем надо думать и над тем, что делать дальше. Надо заниматься опреснением морской воды, очисткой сточных вод, поиском глубинных водных ресурсов»,— сказал “Ъ” господин Тарасенко. По его словам, 20 ноября в Москве пройдет совещание по ситуации с водоснабжением регионов России под председательством Валентины Матвиенко. Он намерен принять в нем участие. Виктор Тарасенко считает, что угрозы водоснабжению населения в Крыму пока нет, но от засухи «сильно пострадают» аграрии. Большая часть осенних посевов не взойдет, так как «на полях нет влаги».

Вице-премьер—министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил журналистам после заседания в Госсовете Крыма, что всходы дали лишь 15% засеянных озимых культур.

«480 тыс. гектаров мы засеяли, из них 70 тыс. уже получили всходы»,— сказал господин Рюмшин. Он пояснил, что подобная ситуация наблюдается в Крыму раз в пять лет, и надеется на всходы части посевов после дождей, которые на полуострове прогнозируют на конец ноября. Вице-премьер подчеркнул, что ограничивать подачу воды населению не планируют. Запасов питьевой воды в Крыму хватит до марта 2020 года.

Вадим Никифоров, Симферополь