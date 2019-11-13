Резидент ТОСЭР «Губкин» может вложить 1,9 млрд рублей в производство кормов

Пятнадцатым резидентом территории опережающего социально экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» стало АО «Лимкорм Петфуд», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Компания намерена вложить 1,9 млрд руб. в производство «готовых кормов для непродуктивных животных супер-премиум класса». Как уточнили в администрации, это самый крупный инвестпроект в ТОСЭР. Его мощность составит 30 тыс. т в год, а на заводе будет организовано 102 рабочих места.

По данным Kartoteka.ru , АО «Лимкорм Петфуд» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 15 млн руб. Директором и владельцем 32,2% является Сергей Лиман. Среди других владельцев – ООО «Аутсорсинг плюс» Елены Мытник (41%), Анатолий Мытник (10%), Иван (Сергеевич) Лиман (9,8%) и Андрей Мартовицкий (7%). Господа Лиманы и Мартовицкий также являются учредителями ООО «Агроакадемия», планирующего проект производства белка из личинок мухи.

Александр Прытков