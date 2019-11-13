На Белгородчине могут наладить производство белка из личинок мух за 217 млн рублей

Белгородский государственный технический университет и шебекинское ООО «Агроакадемия» получили 217 млн руб. субсидии на проект по производству белка из личинок мухи «Черная львинка». Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Это первый подобный проект в России, отметили в пресс-службе.

Он также включен в программу деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» на 2019–2024 годы. Завод по разведению, выращиванию и переработке личинок планируется построить к концу 2021 года. Согласно проекту, часть продукции будет экспортироваться в Европу «через партнера нидерландскую компанию Protix». Планируется, что за рубеж будет продавать до 2 тыс. т животного белка из насекомых и до 900 т липидного концентрата.

Как рассказал директор «Агроакадемии» Сергей Лиман, из-за увеличения спроса на кормовой белок «существует необходимость в поиске и производстве альтернативных источников белка». «На данный момент трендами в области альтернативных источниках белка являются ряска, водоросли и мука из насекомых»,— пояснил господин Лиман. Как добавили в пресс-службе, белок из личинок будет схож по составу с рыбной мукой, «с содержанием белка не менее 56%, липидного концентрата с содержанием лауриновой кислоты не менее 30%, а также сопутствующего продукта жизнедеятельности личинок в виде удобрения (зоокомпоста), характеристики которого будут зависеть от состава кормовой смеси».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агроакадемия» зарегистрировано в Белгородской области в мае 2003 года. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 10 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 124,1 млн руб. Директор и владелец 76% – Сергей Лиман. Еще 14% принадлежит Ивану (Сергеевичу) Лиману, а 10% — Андрею Мартовицкому.

Александр Прытков