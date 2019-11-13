На воронежскую «Джазовую провинцию» пришло 2,5 тыс. зрителей

Мероприятия воронежской части межрегионального фестиваля «Джазовая провинция» посетило около 2,5 тыс. зрителей, рассказал “Ъ-Черноземье” продюсер Александр Лукинов. Напомним, форум проходил в Воронеже с 26 октября по 8 ноября. Количество его участников, по словам господина Лукинова, превысило 150 человек.

Напомним, особенностью программы этого года стал акцент на воронежских исполнителях, что продюсер объяснял не желанием сэкономить, а необходимостью дать возможность исполнителям «высказать то, что хочется». Бюджет фестиваля, рассказал Александр Лукинов, составил 4,5–5 млн руб. При этом, как и в прошлый раз, «Джазовая провинция» не была поддержана спонсорами и властями.

В частности, поэтому, «не получилось провести должно количество мероприятий образовательного и просветительского характера». «Мы хотели расширить программу бесплатных мероприятий и мастер-классов. Но для этого нужна финансовая помощь от региональных властей»,— отметил Александр Лукинов. По его словам, пока непонятно, состоится ли «Джазовая провинция» в следующем году: «Пока непонятно, какими силами и средствами его делать. При поддержке государства фестиваль точно пройдет. По-другому — не знаю».

Александр Прытков