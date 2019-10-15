Воронежская «Джазовая провинция» снова не заинтересовала спонсоров

Фестиваль «Джазовая провинция» пока не привлек спонсорских средств, рассказал его продюсер Александр Лукинов на пресс-конференции. Бюджет, как он пояснил “Ъ-Черноземье”, остается примерно на уровне прошлого года — 3-3,5 млн руб. «В Воронеже фестиваль живет только на продаже билетов, что в корне неправильно и ставит каждый год возможность проведения под угрозу. Энтузиазм с годами уходит, сил не прибавляется, а поддержки как не было, так и нет. Мы очень надеемся на внимание руководителей региона к проектам в сфере культуры, в частности, джазовым мероприятиям. Функция государства — поддерживать некоммерческие, не развлекательные виды искусства»,— рассказал господин Лукинов. По его словам, еще три месяца было неясно, состоится ли «Джазовая провинция».

«Но взял флаг — неси. Оптимизма не прибавляется, покупательская способность населения падает, поэтому цены на билеты последние три-четыре года мы почти не меняли. Как нам это удается, пока не знаю, чем это закончится — тоже»,— сказал продюсер.

Напомним, хедлайнеров фестиваля организаторы объявили в начале октября. Как добавил Александр Лукинов, всего «Джазовая провинция» представит около 100 участников, и значительная их часть будет из Воронежа. Так, в книжном клубе «Петровский» сыграют студенты музыкального колледжа имени Ростроповичей, ученики местной легенды джаза Игоря Файнбойма, гитарист Алексей Стрельников, квартет Ильи Алехина и Андрея Дудченко и играющая джаз-рок группа Сергея Шарапова, и биг-бэнд воронежской филармонии в клубе Aura устроить джазовую вечеринку.

По словам Александра Лукинова, это «не желание сэкономить». «Мы должны предоставлять сцену нашим музыкантам. Играть каверы на презентациях и свадьбах — это одно, а высказать то, что хочется, получается не всегда»,— пояснил продюсер.

О том, в каких условиях проходил прошлый фестиваль, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Джазовую провинцию" проспонсируют зрители».

Александр Прытков