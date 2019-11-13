Акимов поручил отменить предостережение об использовании роликовых подшипников

Вице-премьер Максим Акимов поручил главе Минтранса Евгению Дитриху и руководителю Ространснадзора Виктору Басаргину в суточный срок отменить предостережение об ужесточении контроля за эксплуатацией подвижного состава, укомплектованного роликовыми подшипниками.
“Ъ” видел документ от 13 ноября. В аппарате Максима Акимова подтвердили подлинность документа.
Ранее ФАС, которой поручили проанализировать это предостережение, нашла в нем предпосылки для дискриминации и создания неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов и предложила отозвать документ.
Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Подшипники равняют в правах».
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