«Ежегодно погибает около 100 туристов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о горе Хуа в Китае и веревочном мосте в Пакистане.

Продолжаем сегодня о необычных и коварных местах планеты. Правда, сама жизнь бывает настолько непредсказуема, что в западню можно угодить, не выходя из дома. Недавно мой знакомый после экстремального тура привез из Португалии чемодан портвейна и канистру оливкового масла. Разделся , почти догола и с удовольствием начал дегустацию. Портвейн, которого он выпил много, — напиток дезориентирующий, а масло очень скользкое — канистру знакомый опрокинул нечаянно, и оно разлилось широко по просторной кухне. Долго он скользил по гладкому кафелю, и ноги, и руки потом, предательски хмельно разъезжались в стороны и даже по-пластунски не получалось двигаться целенаправленно. Только вечером пришла жена и шваброй подтянула его к сухим берегам .

Кстати, любой алкоголь делает мир опасней, особенно в тех краях о которых я расскажу серьезно. Дорога на гору Хуа в Китае является одной из самых страшных. Тысячи альпинистов и любителей горного туризма едут туда, чтобы испытать свои навыки. Путь на вершину горы изобилует опасными участками, порой приходится буквально висеть над пропастью. Ежегодно здесь погибает около 100 туристов — они пытаются добраться наверх к храму, где, как уверяют местные, дают попробовать лучший в мире чай. Самое интересное, что на вершину можно быстро и безопасно подняться на фуникулере, но, говорят, тогда вкус чая уже не тот. Старинный, веревочный мост в Пакистане — странная подвесная конструкция считается самой ненадежной на Земле. Неподалеку, кстати, есть нормальный мост, но не интересный. В списке — и озеро-убийца Ниос в Камеруне, и Акулий пляж Фиш Хук в ЮАР. А вы говорите портвейн, или я говорю, неважно.