В Ростовской области задержали экс-руководителей банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали в Ростовской области бывшего председателя правления и начальника службы безопасности коммерческого банка, подозреваемых в хищении денежных средств на сумму более 1 млрд руб., об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полиции не сообщают название банка и имена задержанных, однако ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о бывших руководителях Донхлеббанка.

По версии следствия, задержанные, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, активно привлекали деньги вкладчиков и выводили их с помощью выдачи заведомо невозвратных кредитов. Отмечается, что банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные деньги направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг. В ходе следствия были проведены обыски на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. «В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом»,— сообщила госпожа Волк.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону