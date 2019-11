Расписание недели

Фото: предоставлено пресс-службой театра

спектакль

Робин Гуд. Баллада о любви

Театр юного зрителя

Фольклорную пьесу-сказку Леонида Филатова на сцене ТЮЗа поставила Саша Толстошева, одна из самых успешных учениц Юрия Погребничко, режиссер очень музыкальный — и до сих пор сугубо камерный. Это едва ли не первая постановка Толстошевой на большой сцене — и с определенным постановочным размахом. Само собой, Шервудский лес в комнатном формате не очень-то сыграешь, да и смотреть на благородных разбойников, подзвученных балладами Высоцкого, вполне уместно всей семьей, так что места понадобится много.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

концерт

a-ha

Crocus City Hall

Норвежская группа a-ha существует на свете с 1982 года (и за эти годы успела дважды распасться и собраться вновь), а дебютному альбому «Hunting High And Low» скоро исполнится 35 лет. Ему и посвящен нынешний тур: a-ha исполняют «Hunting High And Low» полностью. Для кого-то это праздник, а кто-то переживает, что меньше времени останется для хитов других периодов. Для этих последних есть хорошие новости: дебютный альбом занимает только половину программы; времени хватит и на «The Living Daylights», и на «Crying In The Rain», и на «Stay On These Roads».

Фото: Валерий Мясников

спектакль

Баба Шанель

Театр им. Евг. Вахтангова

Режиссер и литератор Николай Коляда, пожалуй, единственный наш настоящий народный драматург, во всяком случае, главный,— он пишет про «простых» людей для них же и смотрит и на своих героев, и на своих зрителей всегда вровень, не изучая их свысока. Это своего рода шукшинская традиция, только в сегодняшних обстоятельствах и современных литературных формах. «Баба Шанель» написана в 2011 году и, кажется, стала самой успешной пьесой Коляды, во всяком случае, региональные театры с тех пор ставят ее много и с удовольствием — историю про провинциальный женский хор, в котором разгораются нешуточные страсти после прихода новой участницы. Теперь вот «Баба Шанель» появится в Вахтанговском театре — в постановке самого автора, так что это будет своего рода авторская версия в квадрате.

Фото: Collection of Inna Bazhenova

выставка

Тканое великолепие. Шпалеры XVI–XVII веков

In Artibus

Первый показ шпалер, вышивки и майолики из собрания основательницы фонда In Artibus Инны Баженовой: для солидности частное собрание подкреплено вещами из Эрмитажа. Библейские истории, аллегории и пасторали — сюжеты фламандских, французских и итальянских шпалер, трактованные также в керамике и гравюрах, станут главной темой выставки-путеводителя по ренессансной и барочной иконографии.

Фото: Mika Taanila

ретроспектива

Мика Таанила. Сны футуриста

Кинотеатры «Звезда», «Юность»

Кураторская программа Бориса Нелепо, открывающая российским зрителям одного из самых интересных современных кинематографистов Финляндии, режиссера экспериментального кино и музыканта Мику Таанилу. В программу входит 12 фильмов, разделенных на три блока показов («Депривация сна», «Техноцентризм» и «Археолог образов»), отдельный сеанс отдан фильму 1967 года «Дневник рабочего» Ристо Ярвы, в котором Таанила предстает не в качестве режиссера, а как преданный синефил и автор краткой истории финского экспериментального кино «Аутсайдеры седьмого искусства».

Фото: Ира Полярная/Пресс-служба Театра Наций

спектакль

Я убил царя

Новое пространство Театра наций

Михаил Патласов, режиссер из Петербурга, всегда очень интересно работает с документальным материалом и историческими сюжетами. И, в отличие от многих других докрежиссеров в российском театре, он очень хорошо знает, что документальность сегодня требует не только соответствующего материала, но и современных технологий. Его спектакль, посвященный последним дням жизни царской семьи,— это театр виртуальной реальности, которая становится доступна зрителю, оказавшемуся в специально подготовленном пространстве и надевшему VR-очки. Благодаря этим очкам каждый зритель сможет самостоятельно выбирать события, за которыми он будет следить. В виртуальной реальности Михаила Патласова соединятся тысячи архивных документов и артефактов с актерами, которые не столько исполняют роли, сколько как бы демонстрируют зрителям исторические фигуры и их судьбы. Так, царскую чету вам покажут замечательные актеры Евгений Миронов и Ольга Белинская.

фестиваль

НочлежкаFest

«ГлавClub»

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открылась в Москве и, как и на исторической родине, решила заявить о себе через музыку. Если в Питере ее амбассадорами стали рокеры-классики, то на первом «НочлежкаFest» в Москве выступят самые обсуждаемые молодые артисты — Фейс, Ic3peak, Муся Тотибадзе и др. Все деньги от продажи билетов пойдут на создание и работу проектов «Ночлежки» в столице.

Фото: Наше Кино

фестиваль

18-й Фестиваль немецкого кино

Кинотеатр «Формула кино Горизонт»

15 новейших немецких фильмов — от 3,5-часового документального фильма Томаса Хайзе «Родина — это место во времени», ставшего абсолютным хитом Берлинале, до костюмированной мелодрамы «Фабрика грез» о героях, разделенных Берлинской стеной, от нового фильма Каролины Линк «Мальчику нужен свежий воздух» до байопика «Гундерманн», рассказывающего о немецком рок-музыканте, который работал на «Штази». Как несложно догадаться, главной темой фестиваля стало 30-летие падения Берлинской стены.

Фото: Fondazione Lucio Fontana, by SIAE 2019

выставка

Лучо Фонтана. Ретроспектива

Мультимедиа Арт Музей

Первая в Москве и вторая в России ретроспектива одного из важнейших итальянских художников XX века. Более 60 работ Лучо Фонтаны предоставлены Национальной галереей современного искусства в Риме, Городской галереей современного искусства в Турине, миланским Музеем Новеченто, коллекцией Prada, коллекцией «Интеза Санпаоло» и другими собраниями. «Разрезы» («Tagli»), «Дыры» («Buchi»), «Пространственные среды» («Ambienti spaziali»), «Кванты» («Quanta»), «Маленькие театры» («Teatrini») — на выставке покажут все способы, какими Фонтана пытался выйти из традиционных измерений живописи и скульптуры в космическое пространство абсолютной свободы.

Фото: Франциско Инфанте и Нонна Горюнова

выставка

Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафизика, метафора, метаморфоза

Мультимедиа Арт Музей

Живые классики отечественного искусства, кинетисты Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, предстанут в своем классическом амплуа наследников геометрической линии в русском авангарде. Эту линию они в буквальном смысле продлевают до бесконечности, отражая и умножая конструктивистскую и супрематическую геометрию в зеркальных лэнд-артистских инсталляциях.

Фото: Галерея «Арт-Союз»

ярмарка

45-й Российский антикварный салон

Гостиный Двор

Кажется, переезд из ЦДХ в Гостиный Двор пойдет Антикварному салону на пользу — хотя бы в плане планировки: колоссальный атриум Гостиного превратится в торговый городок с тематическими «улицами» «Антиквариата», «Искусства ХХ века», «Ювелирного искусства», «Винтажа» и целым «кварталом» «Арт & Дизайн». Среди участников — галереи «Элизиум», «Веллум», «Кутузовский, 24», «Альтруист», «На Патриарших», «Антикварная торговля А. Лелянова», «Русские сезоны», «Арт-Союз» «Русский модерн», «Петербург», «Искусство Востока», «Инартэкс», «Застава», многие обещают устроить на стендах тематические экспозиции, такие как «Женщины в искусстве и искусство женщин» («Веллум») или «Путешествия русских художников» («Русский модерн»). Шишкин, Поленов, Репин, Трубецкой, Сомов, Серебрякова, Дейнека и прочее Фаберже.

Фото: Simon Newbury/Alamy/ТАСС

концерт

Godspeed You! Black Emperor

Клуб «1930»

Канадские построкеры Godspeed You! Black Emperor едут в Москву в статусе классиков жанра. Если на первых гастролях группы публика открывала для себя мрачное, эпичное, местами физически невыносимое звучание команды, то сейчас прийти к ним на концерт — значит сказать спасибо за всю новую альтернативную музыку и весь сегодняшний построк, на которые они повлияли.

Фото: Lionsgate

фильм

Достать ножи

Комедийный детектив Райана Джонсона («Кирпич», «Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи») с Дэниелом Крейгом в роли частного сыщика и блестящим актерским ансамблем подозреваемых. Сыщик расследует убийство мастера детективного жанра Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), найденного с перерезанным горлом в собственном особняке, куда на празднование его 85-летия собралась вся его многочисленная и не слишком дружная семья. Разумеется, у каждого из героев своя версия событий. А еще тут все постоянно смотрят детективы, говорят о детективах и действуют как герои детективных романов.

Фото: Вольга

фильм

Прекрасная эпоха

Сентиментальная французская трагикомедия Николя Бедоса («Он и она») с Даниэлем Отёем, Гийомом Кане и Фанни Ардан о мужчине в кризисе среднего возраста, который после ссоры с женой обращается в компанию, специализирующуюся на путешествиях в прошлое. Герой перемещается в 16 мая 1974 года, когда познакомился с девушкой своей мечты и был абсолютно счастлив.

Фото: AP

концерт

Charli XCX

Клуб «Известия Hall»

27-летняя Шарлотта Эмма Эйтчисон, она же Charli XCX, взяла мировую сцену, что называется, измором. На сцене она уже больше десяти лет, и до сравнительно недавнего времени ей приходилось «разогревать» других артистов, иногда — младших коллег вроде Холзи. Диджеи на радио любили ее коллаборации — с Игги Азалией, Дэвидом Геттой, Ритой Орой, Карди Би, Туве Лу и др. Но теперь Charli XCX приезжает в Москву в роли хедлайнера с материалом нового альбома «Charli». Концерт открывает юная и очень перспективная российская коллега Шарлотты Тося Чайкина.

Фото: Magic Film Company

фильм

Предатель

Байопик Томмазо Бушетты, первого члена итальянской мафии, согласившегося свидетельствовать против Коза-ностры,— благодаря его показаниям в тюрьму были отправлены более 350 членов организации. «Предатель», снятый 80-летним классиком Марко Беллоккьо, участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля, но ни одной награды — даже мощно сыгравшему Бушетту Пьерфранческо Фавино — не получил.

Фото: Парадиз

фильм

Первая любовь

100-й фильм Такаси Миикэ, культового японского режиссера, дебютировавшего в 1991-м и известного своей бешеной выработкой, которой позавидовал бы и сам Фассбиндер: в лучшие времена он снимал по шесть фильмов в год, одна часть которых выходила только на видео, а другая представляла Японию на главных мировых кинофестивалях. В «Первой любви» есть все, за что Миикэ полюбил Тарантино (который даже сыграл у Миикэ в «Сукияки-вестерне Джанго»): якудза, наркотрафик, фонтанчики крови, бьющие из отрубленных конечностей, черный юмор и, конечно же, настоящая любовь — не столько героев друг к другу, сколько автора фильма — к искусству кино.

Фото: Address Film

фильм

Большая поэзия

Вторая режиссерская работа сценариста Александра Лунгина, сына Павла Лунгина, для которого он писал сценарии «Дамы пик» и «Братства». В новом фильме, получившем в этом году приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру, Лунгин органично пересадил поэтику классического нуара на почву подмосковного Железнодорожного.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: Cinekap, Frakas Productions, Les Films du Bal

фильм

Атлантика

Фильм обладатель гран-при жюри Каннского фестиваля. Автор фильма — дебютантка Мати Диоп, наполовину француженка, наполовину сенегалка, а его главные герои — мигранты. Критики дружно обвинили каннское жюри в избыточной политкорректности, но в этом фильме важнее не тема нелегальной миграции, а удивительно живой киноязык, в котором умело соединены Гомер и «Тысяча и одна ночь», новый документализм и магический реализм, хоррор и критика капитализма.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Shochiku Films Ltd.

ретроспектива

Ёдза Ямада

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус)

Масштабная ретроспектива Ёдзи Ямады, 88-летнего классика, автора знаменитой серии фильмов — сегодня сказали бы, комедийной франшизы — «Мужчине живется трудно», которая 50 лет назад спасла японское кино от вестернизации и банкротства. В рамках московской ретроспективы покажут и фильмы из этой серии, и позднюю «самурайскую трилогию», за которую Ямада номинировался на «Оскар», и, конечно же, «Желтый платочек счастья» 1977 года, роуд-муви о трех неприкаянных незнакомцах, на красной «мазде» пересекших дождливый остров Хоккайдо.

Подробнее — Алексей Васильев