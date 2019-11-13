Малогабаритное жилье нашло своего покупателя

В России растет число малогабаритных квартир. За последние пять лет объемы такого жилья выросли в два раза — практически до 250 тыс. кв. м по всей стране, сообщает аналитический центр «Мир квартир». Около 6,5% как на первичном, так и вторичном рынках, — это квартиры от 20 до 30 кв. м, то есть меньше, чем хрущевки. 1-2% — студии до 20 квадратов.

Почему растет число малогабаритных квартир? Руководитель проекта Data Flat Александр Пыпин отмечает две главные причины: «Это результат общей тенденции того, что застройщики предлагают потребителям как можно более широкий ассортимент, чтобы увеличить темп реализации проектов и получать максимальную прибыль. Кроме того, в России очень широкий слой населения с низким уровнем доходов. Чтобы предложить какой-то продукт на рынке жилой недвижимости, застройщики придумали малогабаритные квартиры с низким бюджетом.

В Москве стоимость может составить 2 млн руб., а в регионах даже 800 тыс. руб., то есть это такая квартира по цене автомобиля.

Но при этом нужно понимать, что малогабаритные квартиры — это растущий сегмент, но растущий от нуля. То есть статистика, что в общем объеме ассортимента количество таких квартир составляет около 1%, правильная. Если раньше таких квартир в год строилось примерно 100, то сейчас — 2 тыс. Рост увеличился в 20 раз, но при этом на общем фоне это все равно 1% от всего рынка. Чем меньше ты покупаешь какой-то единицы товара, тем дороже она стоит: жилплощадь в 20 кв. м. стоит примерно на 30% дороже, чем квартира в 100 кв. м. Если мы берем Новую Москву, там в среднем квадратный метр студии малогабаритного жилья продают в районе 200 тыс. руб., в то время как обычные однокомнатные квартиры площадью 30-40 кв. м. стоят 150-160 тыс. руб. за квадрат».

В конце октября стало известно, что в Москве стали продавать квартиры площадью 11 кв. м. По информации компании «Авито Недвижимость», за последний год средняя площадь студий в новостройках уменьшилась на 7%. Такая динамика заметна с 2012 года, тогда площади самых маленьких квартир достигали 29,5 кв. м, подчеркивает директор по связям с общественностью «Метриум Групп» Елена Кудымова: «В 2015 году это была уже студия 22 кв. м., в 2017-2018 году — 18 кв. м., и вот в этом году мы достигли дна: впервые на рынке появилось жилье столь маленьких площадей — 11 кв. м. Надо сказать, что в целом для России это, конечно, невиданное явление. Даже во времена массового жилищного строительства при Хрущеве не было столь маленьких квартир — минимальная площадь составляла 30 кв. м. Доходы населения продолжают падать с 2013 года: у людей просто нет денег на то, чтобы накопить на жилье или на первоначальный взнос. Второй фактор очень значительный: на рынке квартир впервые появилось столь малогабаритное жилье с возможностью прописки. До сих пор такие лоты, если и появлялись, то на рынке апартаментов, где зарегистрироваться было невозможно.

Это очень хороший стартап для приезжих, которые хотят закрепиться в Москве, но пока не получают высокие зарплаты и могут себе позволить купить квартиру за 3 млн руб. в ипотеку.

Ежемесячные платежи, по сути, будут сопоставимы с арендой. Если доходы населения продолжат сокращаться, цены на жилье так и будут расти, а ипотека останется дорогой — выше 6% годовых, то, да, к сожалению, перспективы у рынка микроквартир останутся. Деградация экономики регионов и аномальная миграция населения в Москву и Санкт-Петербург создают предпосылки для аномального спроса, прежде всего, на малогабаритное жилье. Поэтому рост предложений на такие лоты в этих городах будет увеличиваться».

Почему вырос потребительский интерес к небольшим квартирам-студиям Читать далее

Психологи предупреждают, что длительное проживание в квартирах площадью около 11 кв. м может сказаться на здоровье: привести к раздражительности, агрессии и депрессии.

Александр Рассохин