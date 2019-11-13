«Время — самая ценная валюта»

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в ближайшие годы может увеличиться более чем на 10% — такой прогноз дает Альфа-банк. Но для реализации этого плана необходимо выполнение нескольких условий. Что это за условия? И какие преимущества предлагает Альфа-банк малому и среднему бизнесу? На эти вопросы в программе «Цели и средства» Рамазу Чиаурели ответил член правления Альфа-банка Денис Осин.

— Проблемы малого и среднего бизнеса сейчас на слуху. Совсем недавно была опубликована скандальная, будем называть вещи своими именами, статистика Минэкономразвития, которую раскритиковал и Кремль — что количество компаний, представляющих малый и средний бизнес, сокращается, причем сокращается какими-то сумасшедшими темпами, за прошлый год МСБ потерял более 500 тыс. компаний. Тем не менее, вы сейчас активизировали свою деятельность именно в направлении малого и среднего бизнеса. Почему именно сейчас?

— Мы живем в экономике, где действительно не самая лучшая и благоприятная среда для развития малого бизнеса, и мы действительно видим, что компаниям сложно. Малый бизнес — первый фронт экономики, который принимает на себя все изменения, которые происходят.

Десять лет назад мы задумались, что можем что-то предложить особенное клиентам. Время — это самая ценная валюта, которая есть на сегодняшний день. Успевать больше делать, встречаться больше с клиентами, проводить время, не знаю, в торговой точке, а тут еще какой-то нудный банк, который говорит: приезжайте в отделение, проводите какие-то операции, подписывайте какие-то бумажки. Мы для себя выбрали решение, как сделать так, чтобы банк предоставлял услуги не по месту нахождения банка, а по месту ведения бизнеса нашего клиента, по месту его склада, адвокатской конторы или его производства.

— Речь идет о понятии phygital, если использовать вашу собственную терминологию, верно? То есть о совмещении реального и виртуального общения с клиентом?

— Это, кажется, лежало на поверхности, но мы первые, кто действительно для себя решил: соединение физического и цифрового — как раз то будущее, в которое мы верим.

— Почему будущее, на ваш взгляд, именно за этим гибридом реального и виртуального? Почему нельзя обратиться к потенциальным клиентам исключительно через всемирную паутину, что еще больше сэкономит для них время, позволит им не отвлекаться на общение в реальности с теми самыми нудными банкирами, о которых вы говорите?

— Пусть это звучит банально, но типичный пример Uber — для нас это как раз phygital, о котором мы говорим. Ты можешь сделать самое лучшее приложение на телефоне, будешь получать обратную связь, звездочки, маршрут, стоимость, но это все где-то там в диджитал-мире, который помогает клиенту — конкретному человеку, личности посадить свое тело в машину и с комфортом доехать из точки А в точку Б, получив комфорт через диджитал-решение. Мы люди, и мы останемся сами в физическом мире до тех пор, пока нас не оцифруют и не переведут в какую-то другую среду. Но все-таки, заражаясь этой идеей, мы сказали себе: «Да, мы действительно будем создавать максимум цифровых решений для клиентов, но и те решения, которые должен давать банк в отделениях, будут максимально удобны и комфортны». Мы уже сказали громко на рынке, что будем строить, и уже сейчас занимаемся концептом отделения будущего — это значит, что и в отделении будет максимум диджитал-процессов. И мы будем давать клиентам решения, в том числе, и через удаленный канал. Но Россия была и, уверен, что будет оставаться «отношеннической» страной, где существует человеческий контакт, но с максимальным комфортом благодаря диджитал. Вот все вместе мы назвали phygital-подход, который строили и будем продолжать строить для наших клиентов.

— Не так давно мы много говорили о проблеме с эквайрингом в России. Почему она встала именно сейчас, обострилась? И почему это приводит к тому, что люди возвращаются чуть ли в 90-е, переходят на кэш, поскольку эквайринг, который существует сейчас, достигает каких-то безумных совершенно 4-4,5%, и просто вынуждает их идти именно по этому пути, такому полулегальному. Насколько я понимаю, малый и средний бизнес в этом отношении является едва ли не самым ранимым организмом. И он страдает, наверное, больше всех остальных от таких непомерных комиссий. Что вы предлагаете в качестве решения этой проблемы?

— Действительно, банки подчас задирают, иногда необоснованно, комиссию за эквайринг — мол, ничего страшного, ему эквайринг нужен, тогда мы поставим и 2%, и 3%, и даже, о, ужас, 4% или 5% комиссии за эти операции. Понимая, что малому бизнесу в этом отношении достаточно сложно, мы разработали, например, один из продуктов — он фактически был продиктован нашими клиентами, которые сказали: ребят, сделайте так, чтобы нам было удобно. Что мы сделали и запустили уже в этом году? При открытии расчетного счета в Альфа-Банке в рамках пакета «Просто 1%» клиент получает и расчетный счет, и эквайринг под 1% оборота. Туда включены все стандартные текущие операции, которые клиент получает от банков — платежи, переводы, операции с наличными, внесение и снятие наличных средств, полный функционал интернет- и мобильного банка. Важно, что стоимость пакета — 1% от всех входящих поступлений на счет, и 1% клиент платит за эквайринг от своего оборота. На наш взгляд, это хорошее решение. Для многих клиентов это сейчас стало возможностью просто взять и прекратить терять выручку, которую можно получать по безналу, потому что до этого не было POS-терминала. Альфа-Банк сейчас активно развивает продажи или предложения клиентам POS-терминалов. Казалось бы, в 2019 году уже весь рынок занят, это стандартное оборудование, которое есть на каждой точке. Вы знаете, нет. Мы видим, что клиенты — по мере того, как государство заставляет их обеляться — все говорят: поставьте нам эквайринг в точку, мы хотим быть более прозрачными для регулятора, мы не хотим терять клиентов, которые пришли купить что-либо, но увидели, что наличных не хватает, достали карточку.

— Карта еще одно преимущество несет — по крайней мере, я говорю как человек, который с этим сталкивается регулярно — кэшбэк. С физическими лицами все понятно. Не так давно речь зашла о том, что банкам кэшбэк, мягко скажем, не очень выгоден, и многие пытаются всеми силами как-то избежать, как-то нивелировать эту возможность, но не говорить прямо об этом, потому что тем самым они рискуют потерять клиента.

— Альфа-Банк, напротив, вышел в авангард движения, которое защищает кэшбэк, у нас даже была акция «Спасите кэшбэк», которую мы провели, в том числе, и в банках-конкурентах.

— Зачем вам нужен кэшбэк? Это же вещь, которая явно приносит убытки банку, поскольку банк вынужден очень много денег терять на возврате. И почему вы эту услугу активно внедряете и для малого и среднего бизнеса, ведь это еще большими потерями может обернуться для вас?

— На мой взгляд, акция «Спасите кэшбэк» была очень тонкая кампания наших коллег из маркетинга, которая нацелена на рынок физических лиц и, конечно же, привлекает внимание рынка, в том числе наших конкурентов, к проблематике кэшбэка. И мы, действительно, честно, кажется, подсветили, что госбанки начинают переводить условия кэшбэка в непонятные вещи, которые для клиентов не всегда выгодны. Но это рынок физических лиц, там идет старинная битва за клиента. Я же считаю, что необходимо менять тренды. И в Альфа-Банке в этом году мы запустили кэшбэк 5% на бизнес-расходы для корпоративных клиентов по карте «Альфа-Бизнес». Мне кажется, что это нужная история для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса – они получили кусочек пластика, и он, кроме того, что позволяет оплачивать любые расходы, которые проводит компания по своему бизнесу, может вернуть до 5% потраченных средств от той суммы, которую они потратили. Чтобы получить кэшбэк, необходимо провести операции на сумму от 30 тыс. руб. Это, на мой взгляд, понижает планку входа и возможности для использования фактически всеми компаниями малого бизнеса. В рамках кэшбэка можно вернуть до 15 тыс. руб. Кто-то скажет, что сумма большая или, наоборот, небольшая. Но все это субъективно, потому что на сегодняшний момент это максимальная сумма возврата, которая существует у банков. Мы считаем, что быть понятным, быть прозрачным, давать возможность предпринимателю пусть даже в небольших объемах, но возвращать средства напрямую не милями, не какими-то начислениями, а конкретным перечислением на расчетный счет — одно из самых простых и легких решений, которое может Альфа-Банк дать предпринимателям, чтобы помочь им развивать их бизнес.

— Каков, как вам видится, потенциал малого и среднего бизнеса в России?

— 2019 год должен закончиться, по прогнозу Росстата, на уровне 23% влияния на ВВП. Да, это всего лишь будет около 1% изменения к предыдущему значению. Но уверен, что и банки, и государство должны все больше и больше задумываться, как вместе помочь малому бизнесу. Малый бизнес — это достаточно живучая, выживаемая среда, в которой произрастает огромное количество классных идей, где есть предпринимательская среда и есть огромный потенциал. И предприниматели такими будут оставаться. Банкам нужно помогать предпринимателям. Альфа-Банк делает для этого очень много. Я думаю, что в горизонте пяти следующих лет мы могли бы увидеть рост хотя бы на 10 пунктов, от 30 до 40, и это была бы, конечно, революция. Но для этого нам нужно пройти большой путь всем вместе.