«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»

Сегодня, 3 ноября, на стадионе «Краснодар» состоялся футбольный матч между хозяевами поля и одними из фаворитов Российской премьер-лиги этого сезона – клубом «Ростов». По итогам матча обе команды заработали по одному очку, окончив игру со счетом 2:2.

В первом тайме команда из Ростова-на-Дону силами Алексея Ионова вела со счетом 2:0. Ситуацию выровняли Иван Игнатьев, вышедший один на один с голкипером и отправивший мяч в ворота противника, с Урош Спайич, доведший счет до ничьи.

В настоящее время по итогам 15-го тура РПЛ сезона 2019/20 ФК «Краснодар» находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в багаже 29 очков. В тройку лидеров входят «Зенит» (33 очка), «Ростов (30 очков) и «Локомотив» (30 очков).

Василий Хитрых