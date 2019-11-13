Modern love

Британский бренд Burberry сегодня представил новогоднюю рекламную кампанию. Это первый праздничный кампэйн Риккардо Тиши на посту креативного директора легендарного британского дома. Архетипичные рождественские образы — оленя, Санта-Клауса, ангела, детей и матери — переосмыслены в современном ключе. В главных ролях — мировые инфлюэнсеры. Каждый в своей сфере — герой нашего времени. Кампания побуждает к диалогу, в котором главный вопрос — что такое любовь и современное понимание красоты. «Коммерсантъ Стиль» узнал у двух важнейших муз Риккардо Тиши, что они думают об основном месседже кампании.

«Я чувствую связь с идеей сплоченности, единения и переосмысления понятия того, что является любовью в современном мире,— говорит Риккардо Тиши.— Для меня это настоящий дух праздничного сезона. Это одно из моих любимых времен года, когда я могу остановиться, поразмышлять и восстановить связь с теми, кто заставляет меня чувствовать себя счастливым и чувствовать себя как дома, независимо от того, где я нахожусь. Мне понравилась идея собрать группу людей, которые поддерживали меня с момента, как я присоединился к Burberry, чтобы отпраздновать мою первую праздничную кампанию для модного дома».

Состав «Отряда Риккардо» получился интересным и влиятельным, у каждого из геров — мощная личная история становления. В него вошли топ-модель Карла Бруни-Саркози, в кадре она появляется в изумительной шелковой блузе с бантом в духе 1970-х, юная, но уже очень востребованная британская модель Фрэн Саммерс, а также российская супермодель Александра Пивоварова, актриса и певица Чжоу Донгю, модель, носящая хиджаб, Икрам Абди Омар, бразильская модель Леа Ти, режиссер и художник У Цан, Марина Морена, амбассадор бренда, южнокорейский актер Ю А Ини и английский футболист, выступающий за сборную Англии, Рубен Лофтус-Чик. Запечатлел всю эту группу поддержки Тиши известный дуэт фотографов — Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Бразильская модель-трансгендер Леа Ти, в прошлом известный футболист, в значительной степени своим «вторым рождением» обязана именно Риккардо Тиши, который, будучи тогда еще креативным директором Givenchy, взял ее к себе на работу и сделал героиней рекламных кампаний, запустив ее модельную карьеру. Специально для «Коммерсантъ Стиль» она прокомментировала новую кампанию: «Очень приятно видеть, как такие важные модные дома начинают взаимодействие с нашей социальной группой — я рада, что меня признали женщиной-трансгендером, которая знает, как выполнять свою работу. Риккардо — мужчина, который смотрит мне в глаза и уважает мою историю».

Атмосферой на съемках поделилась и китайская актриса и звезда картины «Под ветвями боярышника» Чжоу Дунъюй: «Было очень весело работать с таким количеством талантливых людей. Риккардо — абсолютно приземленный и расслабленный человек, и эти его качества позволяли снять напряжение на съемочной площадке. Поначалу я нервничала, но с каждым днем чувствовала себя все комфортнее и спокойнее. Чжоу уже участвовала в рекламной кампани Риккардо Тиши. Кампэйн «Современная традиция» был снят фотографом Итаном Джеймсом Грином и посвящен празднованию китайского Нового года. Сама Чжоу про свои праздники говорит так: «Мое любимое праздничное воспоминание, — когда мы все собирались за одним столом с семьей и друзьями, смеялись с друг другом и чувствовали себя совершенно расслабленно и счастливо».

В качестве саундтрека к новой кампании Burberry выступила композиция нью-йоркской группы Deee-Lite с фирменным звучанием из 1990-х, где звучит вопрос «What is love?». Судя по этой съемке, успех в жизни определяется не в последнюю очередь твоим окружением. Любовь, поддержка и эмпатия нужна каждому из нас, и большая удача — встретить людей, способных их не только принимать, но и давать.

Елена Кравцун