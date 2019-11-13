Сочинский микрорайон Дагомыс может стать поселком городского типа

Депутаты Городского Собрания Сочи направили обращение на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с ходатайством провести опрос о создании на территории курорта новой административно-территориальной единицы – поселка городского типа Дагомыс. С данной инициативой обратились жители микрорайона.

Как сообщили в сочинском парламенте, предложение перевести Дагомыс из статуса микрорайона в составе Лазаревского внутригородского района курортной столицы в статус поселка городского типа связано с его отдаленностью от администрации Лазаревского. Также необходимо упорядочить управление данной территорией, повысить доступность для жителей микрорайона услуг МФЦ, паспортно-визовой службы, военкомата и других учреждений.

Микрорайон Дагомыс находится в южной окраине Лазаревского района, в низовье одноименной реки. Он расположен в 55 км к юго-востоку от райцентра, в 14 км к северо-западу от Центрального Сочи и в 280 км к юго-востоку от Краснодара. В 1945 году поселок Дагомыс был включен в состав Лазаревского района Краснодарского края. В 1958 году был преобразован в рабочий поселок. 10 февраля 1961 года включен в состав города-курорта Сочи с присвоением статуса внутригородского микрорайона. По последним даннным в Дагомысе проживает около 20 тыс. человек.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что 30 октября депутаты Заксобрания Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Сочи поселка городского типа Сириус. Этому также предшествовала инициатива местных жителей и результаты опроса. В новом поселке городского типа проживает около 18 тыс. человек.

Дмитрий Михеенко