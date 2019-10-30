Кубанские депутаты утвердили создание на территории Адлера поселка Сириус

Сегодня, 30 октября, в ходе 27-й парламентской сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты единогласно утвердили создание в Имеретинской низменности Сочи поселка городского типа Сириус. С данной инициативой в ЗСК обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который сослался на инициативу местных жителей.

Как сообщил в ходе сессии председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, все процедурные вопросы, связанные с созданием новой административно-территориальной единицы, реализованы в полном соответствии с федеральным и краевым законодательством. Вениамин Кондратьев считает, что на сегодняшний день Имеретинская низменность находится в тени у Сочи, поэтому необходимо создать условия для ее развития, чтобы она «стала деловым, экономическим, культурным и научным центром мирового уровня».

В настоящее время профильному комитету ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий поручено направить все необходимые материалы в Росреестр.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в новом поселке городского типа Сириус, получившем название от одноименного образовательного центра для одаренных детей в Имеретинской низменности Адлера, проживает около 18 тыс. человек. Территория включает переселенческие поселки Некрасовка, Таврический, совхоз «Россия» и несколько десятков улиц. Общая протяженность — примерно 10 на 2,5 км.

Дмитрий Михеенко