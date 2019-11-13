На пике популярности

Суперобъем, суперизгиб и суперцвет — этой осенью тушь становится универсальным средством макияжа. Можно ли на самом деле обойтись без наращивания и завивки ресниц и какая тушь достойна внимания, выясняет «Коммерсантъ Стиль».

Каждый сезон мы ждем чуда: новая реклама новой туши притягивает как магнит, потому что редко кто из нас на сто процентов доволен своими ресницами.

Оглянитесь вокруг — сколько девушек или уже с наращенными ресницами, или собираются это делать или делали, но остались недовольны результатом.

Но на самом деле сегодня в тренде все: как «паучьи» ресницы в стиле Джей Ло, так и «голые», как на показах дизайнеров-минималистов. Вопрос в том, насколько вы готовы тратить на свои ресницы время и деньги.

Эксперт Ольга Романова, Romanovmakeup, считает, что «наращивание убивает ресницы, они перегружаются. И, кроме того (и об этом мало кто знает), нарощенные ресницы вызывают отечность глаз, и лицо уже не выглядит свежим и отдохнувшим». Яна Ясенок, звездный визажист-стилист салона Remedy Lab, уверена, что ламинирование или закручивание дает хороший результат, если процедура нацелена не только на красоту, но и на уход. «Такую процедуру можно сравнить с химической завивкой волос, когда мастер разрушает структуру волоса, а потом укладывает их. Я поддерживаю, но при условии, что мастер работает с использованием новых технологий на средствах с ухаживающими компонентами».

Но все же, если вы не можете или не хотите искусственно увеличивать и завивать ресницы, не забывайте, что визуально их увеличить помогут и праймеры — их стоит наносить перед тушью, на сырую текстуру. Так они будут выглядеть максимально естественными — правда, недолго.