Власти Орловского района попросили скорректировать транспортную схему

Администрация Орловского района подготовила предложения по корректировке транспортной схемы Орла и его пригородов, сообщила пресс-служба муниципалитета. Напомним, разрабатывающее новую маршрутную сеть ГБУ «Мостранспроект» предложило сократить 24 маршрута и организовать транспортно-пересадочные узлы с тем, чтобы разделить зоны муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

В результате, отметили в администрации пригородного района, исчезли прямые рейсы, позволяющие «без дополнительных затрат и пересадок жителям района добраться до социально-значимых объектов, расположенных на территории города и района». Кроме того, несколько населенных пунктов вовсе «не будут обеспечены транспортным сообщением».

Как отметили в пресс-службе облправительства, всего в ходе общественного обсуждения мнение о проекте транспортной схемы высказали более 3 тыс. человек. Сейчас документ дорабатывается, после чего вновь будет вынесен на обсуждение. «На реализацию всех этапов потребуется не менее одного года»,– рассказали в облправительстве.

Подробнее о том, как будет ходить орловский транспорт, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Орлу перекладывают маршруты».

Александр Прытков