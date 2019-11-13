X5 Retail Group мыслит логистически

Российская торговая сеть «Пятёрочка», входящая в X5 Retail Group, в рамках развития своей логистической инфраструктуры в Приволжском федеральном округе открыла распределительный центр недалеко от Казани. Объект будет обслуживать магазины «Пятёрочка» на территории Татарстана и соседних Марий Эл, Чувашии и Удмуртии, оптимизируя транспортные затраты компании и производителей продукции. Власти Татарстана отмечают, что сотрудничество с «Пятёрочкой» позволит местным производителям увеличить свое присутствие на полках ритейлера. По оценке руководства «Пятёрочки», благодаря работе распределительного центра доля продаж татарстанской продукции в магазинах сети увеличится.

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла распределительный центр площадью практически 40 тыс. кв. м в Зеленодольском районе, в 14 км от Казани. На площадке оборудованы сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой зоне поддерживается температурный режим необходимый для сохранения свежести продуктов. Мощности распределительного центра «Казань» позволяют обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки и обслуживать 1,2 тыс. торговых объектов, расположенных на территории Татарстана, а также соседних Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Работу логоцентра обеспечивают 500 сотрудников и около 100 единиц техники.

В церемонии открытия логистического комплекса приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Александр Ильин, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. Также по приглашению Х5 Retail Group событие посетили руководители компаний-поставщиков ПФО.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность проекта для экономики республики. В частности, центр позволит расширить присутствие татарстанских производителей в магазинах «Пятёрочка», заметил господин Минниханов.

По оценке гендиректора торговой сети «Пятёрочка» Сергея Гончарова, благодаря работе нового распределительного центра доля продаж татарстанской продукции в магазинах сети увеличится. В настоящий момент она составляет более 30%, ее обеспечивают около 100 местных производителей.

«Логистика является кровеносной системой каждой торговой сети. Благодаря открытию нового распределительного центра мы продолжим ежедневно обеспечивать свежими и качественными продуктами наших гостей, а также сможем значительно увеличить объемы поставок продукции местных производителей», - отметил Сергей Гончаров.

Сегодня X5 Retail Group, куда входят торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», управляет 43 распределительными центрами 15,7 тыс. магазинов на территории России, в том числе 670 – в Татарстане, из них 256 – в Казани (в регионе создано около 8 тыс. рабочих мест). По итогам 2018 года чистая розничная выручка компании составила 1,5 трлн руб., чистая прибыль – 28,6 млрд руб. Оборот магазинов в Татарстане компания не раскрывает.