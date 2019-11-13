Ульяновский депутат скрыл в своей декларации 134 земельных участка

Прокуратура Ульяновской области требует досрочного прекращения полномочий депутата сельсовета из-за сокрытия сведений о его доходах и имуществе. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установил надзорный орган, мужчина скрыл информацию о находящихся в его собственности 134 земельных участках и автомобиле. Он также не упомянул об участии в качестве учредителя в уставных капиталах коммерческих структур. Кроме того, злоумышленник не сообщил о принадлежащей его жене квартире и полученных в прошлом году доходах.

После первого вмешательства прокуратуры депутату сделали предупреждение «Однако представительный орган местного самоуправления ограничился предупреждением»,— говорится в сообщении.

Признав действия сельского поселения незаконными, прокуратура обязала их прекратить полномочия депутата досрочно.

Ранее сообщалось, что самарские депутаты скрыли данные о своих доходах.

Алена Смирнова