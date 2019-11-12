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Самарские депутаты скрыли данные о своих доходах

В Самаре пятеро депутатов Промышленного райсовета предоставили в декларациях за 2018 год неполные или искаженные сведения о собственных доходах и расходах, а также о доходах своих родственников. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, депутатами не отражались сведения о доходах от участия в коммерческих организациях и доходах, не связанных с трудовой деятельностью. Также ими были выявлены случаи неуказания сведений о нежилом помещении, находящемся в собственности супруги депутата, и сведений о месте работы депутата.

«Кроме того, в ходе проверки установлены факты сокрытия двумя депутатами дохода от продажи транспортных средств – автомобилей “Лада Гранта” и Range Rover Evoque»,— говорится в сообщении.

Для устранения нарушений прокуратурой в адрес врио председателя совета депутатов Промышленного района внесено представление.

Алена Смирнова


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