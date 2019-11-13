Стоимость апартаментов в Москве достигла рекордного уровня за всю историю

Средняя стоимость квадратного метра в апартаментах массового сегмента в Москве выросла за год на 11% и составила 182 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает риэлторская и консалтинговая компания «Метриум». По данным аналитиков, это рекордный уровень за всю историю новостроек.

По динамике сегмент апартаментов обогнал увеличение цен на квартиры такого же класса. Они подорожали на 9% — до 172 тыс. руб. Массовые апартаменты дороже на 10 тыс. руб.

«Застройщики апарт-комплексов, как правило, стараются создать на порядок более ликвидный продукт по сравнению с ближайшими конкурентами в локации, имеющими статус жилья. Именно это приводит к высокому спросу на отдельные проекты апартаментов и быстрый рост цен в них»,— приводит пресс-служба слова управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой. По ее мнению, часто апартаменты находятся в выгодных локациях, что делает их более привлекательными.

По данным «Метриум», в Москве находятся 3,3 тыс. апартаментов массового сегмента и 3,4 тыс. в бизнес-классе. Дешевле всего апартаменты в Юго-Восточном административном округе (148 тыс. руб. за 1 кв. м), дороже всего — в Центральном административном округе (303 тыс. руб.).

Что происходит в этом сегменте рынка, читайте в материале «Апартаменты дошли до "псевдожилья"».