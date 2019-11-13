В Бийске снят режим ЧС, введенный из-за проблем с уборкой мусора

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Бийске в начале недели из-за проблем с вывозом твердых коммунальных отходов, снят. Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, режим ЧС снят в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Благодаря муниципальным контрактам предприятием ООО "Спецтранс" за три дня было вывезено более 50 т твердых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора регоператором на полигон»,— говорится в сообщении. Ситуация оставается на контроле краевого правительства.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал решение властей Бийска о введении режима ЧС непопулярным, но верным: «Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Бийску помогут прокурорским над сором»

Оксана Павлова