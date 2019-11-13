«Интерфакс»: задержан возможный сообщник экс-мэра Истры Вихарева

Задержан предполагаемый сообщник бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева бизнесмен Алексей Деньгин, также скрывавшийся от следствия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Его задержали на одной из дач в Московской области.
«Сейчас он уже доставлен к следователю на допрос»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что господин Деньгин скрылся одновременно с господином Вихаревым.
Напомним, о задержании бывшего мэра сообщил ТАСС 7 ноября. Согласно ориентировке управления МВД России «Щелковское», на которое ссылается агентство, бывший чиновник и его сообщник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в отмывании денег (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)., подробности не уточнялись. В администрации города Истры и дома у Андрея Вихарева проходили обыски. Господин Вихарев, по данным ТАСС, скрылся от следствия 9 ноября, он и господин Деньгин были объявлены в федеральный розыск.
Андрею Вихареву 50 лет. В 2009–2011 годах он работал депутатом в городе Жуковский Московской области. С октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский. В марте 2018 года он стал врио главы Волоколамского района (тогда губернатор Андрей Воробьев уволил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова после того, как в муниципалитете начались протесты по поводу свалки), а с ноября — главой Истры. В сентябре он сообщал, что покинул должность главы городского округа по состоянию здоровья.
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