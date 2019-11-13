Смольный рассчитывает на инвестиции со стороны «Роснано» в размере до 10 млрд рублей

В рамках XII Петербургского международного инновационного форума состоялось рабочее совещание с участием губернатора города Александра Беглова и председателя правления ООО «УК "Роснано"» Анатолия Чубайса. На нем обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества. Компания, в частности, заявила о намерении инвестировать по 20 млрд рублей в реализацию национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт» по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках совещания господин Беглов отметил, что Петербург рассчитывает получить по 4-5 млрд рублей по каждому из этих нацпроектов. Для этого город планирует подобрать перспективные предприятия с объемом продаж не менее 500 млн руб. в год, имеющие экспортное направление, и создать для них соответствующие условия. Глава «Роснано» эту инициативу одобрил.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный также рассчитывает на федеральное финансирование пяти приоритетных транспортных проектов в Петербурге, включая строительство Широтной магистрали скоростного движения — Восточного скоростного диаметра.