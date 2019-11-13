Василий Голубев опроверг возможное повышение цен на капремонт В течение двух лет сумма взноса останется прежней

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт жилых домов в ближайшее время в Ростовской области власти в ближайшее время повышать не планируют, сообщает 161.ru со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

«Я не знаю, кто вообще распускает эти слухи! Как минимум в течение двух лет сумма взноса останется прежней — 9,92 руб за кв. м», — передает издание слова господина Голубева.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, анализ Счетной палаты РФ показал недостаточность взносов за капремонт в Ростовской области. Эти данные приведены в отчете «Анализ хода реализации региональных программ по проведению капитального ремонта».

«Согласно расчетам ''Фонда ЖКХ'' в Ростовской области минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составляет 9,92 руб. за 1 кв. м в месяц, а экономически обоснованный — 18,49 руб.», — говорится в документе.

В отчете отмечается, что в случае отсутствия финансовой поддержки из консолидированного бюджета региона, средств фонда капремонта не хватит для выполнения региональной программы. Однако большинство регионов во избежание роста социальной напряженности было вынуждено устанавливать минимальный размер взноса на капремонт с учетом его доступности для граждан при их уровне доходов. При этом в большинстве субъектов РФ темпы роста минимального размера взноса на капремонт не соответствуют увеличению предельной стоимости капитального ремонта в расчете на квадратный метр.

Действующая система капитального ремонта начала работать в Ростовской области в 2014 году. По новым правилам собственники квартир должны делать обязательные взносы за капремонт дома, этот пункт был включен в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Размер взноса не может быть ниже установленного минимального размера, но может быть увеличен по решению общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме.

Дарья Голякова