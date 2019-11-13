Губернатор Кубани потребовал вынести промзоны за пределы Краснодара

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на обсуждении генерального плана кубанской столицы, что в будущем все промышленные зоны из экологических соображений должны быть вынесены за пределы краевого центра. Этот принцип, по его мнению, должен быть отражен в главном градостроительном документе Краснодара.

Губернатор также отметил, что разработчики генплана проанализировали более ста проектов планировки территорий, по которым город строился с 2012 года. Около 60% этих проектов не обеспечены социальными объектами, а являются сплошной жилой застройкой.

По мнению одного из разработчиков генплана, директора НИИ перспективного градостроительства Павла Спирина, для того, чтобы обеспечить отток населения из центра кубанской столицы, необходимо развивать район ТРК «Красная площадь» и аэропорта, а также поселка Знаменский.

В настоящее время генеральный план Краснодара находится в завершающей стадии перед публичным обсуждением. После его утверждения любое точечное изменение будет невозможно.

Василий Хитрых