Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в Сибири

Аномально холодная погода ожидается во второй половине недели в регионах Сибири, сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину. По данным синоптиков, на территории от Омска до предгорий Алтая температура местами опустится до минус 30°C и ниже. На север Иркутской области температура достигнет отметки минус 40°C.

В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и на юге Республики Алтай ожидается сильный снег и метель. На юге Алтайского края возможен почти штормовой ветер. По информации Гидрометцентра, 13 ноября ветер в этих регионах может достигать 20-27 м/с. На юге Хакасии и в Тыве обещают сильный снег.

О том, какая погода ждет москвичей на этой неделе, читайте в материале “Ъ” «Теплая осень не покидает Москву»

Юлия Сасевич