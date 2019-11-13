В Афипском лесничестве продолжают действовать три очага природных пожаров

На территории Северского района Краснодарского края продолжают действовать три очага природных пожаров. По состоянию на 10 часов вечера вторника, 12 ноября, два очага из трех были локализованы. Кроме того, за день спасателям удалось ликвидировать один очаг возгорания, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всего к тушению лесных пожаров на территории Краснодарского края привлечена группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в составе 312 человек и 71 единицы техники. В Северском районе работает межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров. В целях мониторинга применяется беспилотный летательный аппарат. В районе Планческой щели вниз от хребта склона до дороги была сделана минерализованная полоса длинной в 2 км.

Как писал “Ъ-Кубань”, в настоящее время на территории Краснодарского края действует семь лесных пожаров. Их общая площадь составляет 71,6 га. Лесная подстилка горит в Северском районе, на территории Туапсинского, Пшишского и Мостовского лесничеств. К тушению пожаров в регионе привлечено более 1 тыс. человек. В прокуратуре Северского района организовали проверку по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества. В Мостовском районе действующим остается один очаг возгорания в районе поселка Соленое. В тушении задействовано 20 человек и семь единиц техники.

Дмитрий Михеенко