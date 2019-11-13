Подозреваемого в мошенничестве «гражданина СССР» из Геленджика отправили под домашний арест

Сегодня, 13 ноября, Геленджикский городской суд отправил под домашний арест до 30 декабря 60-летнего самопровозглашенного казачьего атамана Александра Покладова. Его подозревают в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили “Ъ-Кубань” в Краснодарском краевом суде, господину Покладову запрещено выходить из дома, общаться с потерпевшим, а также использовать средства связи.

По данным источников, Александр Покладов является атаманом города Геленджика некого Великого братства казачьих войск России и зарубежья. Кроме того, он член организации «СССР» (расположена в Геленджике по улице Грибоедова). «Граждане СССР» отрицают существование государства Российская Федерация и считают, что в настоящее время живут на временно оккупированной территории, а, следовательно, не признают российские документы и нормативные акты.

Как следует из материалов дела, в октябре этого года атаман Покладов убедил жителя Геленджика взять кредит на сумму 3 млн руб. в одном из банков города. После этого предполагаемый мошенник выдал заемщику документ о том, что тот якобы является гражданином СССР, законы РФ на него не распространяются, следовательно, он не обязан возвращать полученные в банке 3 млн руб. кредита. За свои услуги Александр Покладов взял 1,5 млн руб. или 50% от полученной мужчиной суммы. При получении муляжа Александр Покладов был задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко