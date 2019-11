Цельнокерамическая оболочка

Часовые компании постоянно экспериментируют с материалами для изготовления корпуса часов, в ход идет все от стали до карбона. В последние два-три года все больше компаний используют керамику. Часовщиков в этом материале привлекают три качества — легкость, устойчивость к царапинам и постоянство цвета во времени. Часовых коллекционеров, помимо этого, греет мысль о долгом цикле изменения температуры этого материала. А значит, в мороз или жару часы в корпусе из керамики будут приятно сохранять температуру тела обладателя.

Для начала разберемся с терминологией. Керамикой называют любой твердый материал неорганического происхождения, не являющийся металлом. Керамика, которую используют для часового производства, отличается от той, из которой делают посуду. По составу она гораздо ближе к той, что используют в аэрокосмической промышленности. Американцы покрывают керамическим слоем детали спутников и космических кораблей для защиты от жары и других внешних воздействий в космосе.

Часовая керамика гораздо прочнее любого метала, например, тверже стали в три-четыре раза. Ее практически невозможно поцарапать, на нее не действует ультрафиолет, и для владельца часов это означает, что они останутся в первозданном виде и цвете в течение многих лет. Она легче самых легких металлов — алюминия и титана, а значит, часы будут невесомо сидеть на запястье. Из-за того, что керамика не содержит металлов, она не ржавеет, как сталь, гипоаллергенна и устойчива к химической эрозии. То есть даже у обладателей очень чувствительной кожи не вызывает раздражений или аллергии. По сравнению с титаном и сталью керамика гораздо дольше нагревается и охлаждается, поэтому керамические часы часто предпочитают шеф-повара, много времени проводящие на кухне.

Так почему же этот чудо-материал только сейчас нашел широкое применение у часовых мануфактур? Основная причина — технологически сложное производство. Чаще всего часовую керамику сегодня делают из диоксида циркония. В порошок вещества добавляют 20% раствора, полученную жидкость нагревают и заливают в формы. Затем запекают при температуре 1500 градусов Цельсия и остужают. Так несколько раз подряд. За это время раствор испаряется и происходит усадка формы, которая требует дальнейшей обработки и полировки. Все это долгие и трудоемкие процессы, их сложно контролировать с помощью машин, поэтому часто часы из керамики стоят дороже стальных аналогов. Изначально керамика черная или белая, нужны технические навыки и научные знания для получения цвета, особенно яркого. Прогресс только в этом году достиг уровня, позволяющего создавать часы из ярко-красной, желтой или оранжевой керамики, хотя керамические часы производят уже полвека.

Первыми эксперименты с керамикой начали Rado, выпустив в 1962 году Diastar, первые в мире «нецарапающиеся» часы. В 1973 году Omega начала разработку корпусов из металлокерамического сплава карбида вольфрама и оксида алюминия, а через восемь лет представила Seamaster Cermet в характерном для керамики черном цвете. В 1986 году IWC доказали, что керамика может использоваться и в люксовом часовом сегменте, выпустив Da Vinci 3755, первый хронограф с функцией вечного календаря, черного и белого цветов. В 2000 году Chanel представили J12, первые полностью керамические часы (корпус и браслет), ставшие модным бестселлером. В 2003 году Rolex выпустили GMT-Master II 1157610, часы с керамическим безелем черно-синего цвета, а Omega — Speedmaster Dark Side of the Moon, первый керамический хронограф с циферблатом, заводной головкой, кнопками и застежкой ремешка из керамики. Чтобы предоставить покупателям выбор цвета, марка выпустила Grey Side и White Side of the Moon.

Сегодня в часовых бутиках можно найти часы с керамическим безелем, корпусом или одновременно корпусом и браслетом. Это могут быть спортивные дайверские модели, хронографы, классические трехстрелочники или скелетоны с усложнениями. Часовщикам пока не удалось достичь только глянцевого блеска в сочетании с ярким цветом. Но эксперименты продолжаются.

Екатерина Зиборова