Стволы и деньги

Цены на раритетное огнестрельное оружие ежегодно растут. Как отличить ружье винтажное от обычного и почему винчестеры, кольты и классические английские двустволки приносят больше дохода, чем депозиты в банке, разобрались «Деньги».

Коллекционное оружие — сфера для инвесторов не новая, однако довольно мало изученная в сравнении с вложениями в искусство, драгоценные украшения, ретроавтомобили и проч. При этом, судя по стоимости винтажных ружей и пистолетов на аукционах, владельцы подобных активов чувствуют себя хорошо и без привлечения особого внимания к своим коллекциям

В зоне особого внимания

Например, револьвер, из которого предположительно застрелился Ван Гог, продан в июле этого года в Париже за $182 тыс. «В отличие от искусства, которое зависит в том числе и от капризных критиков и прихоти моды, коллекционеры оружия играют по более безопасным и предсказуемым правилам. Я никогда не видел, чтобы огнестрельное оружие падало в цене. Безусловно, стоимость может в какой-то момент увеличиваться быстрее, или, наоборот, рост ее замедляется, но она никогда не идет вниз»,— констатирует специалист аукционного дома Christie’s Говард Диксон.

Оружие собирали Петр I и Николай I, императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II были заядлыми охотницами и располагали в своем арсенале весьма ценными огнестрельными активами. Ружья приобретались у лучших отечественных и европейских мастеров. Причем для своих старших внуков Александра и Константина Екатерина Великая в 1780-е годы специально заказывала детское и миниатюрное оружие. Сегодня все императорские собрания хранятся в Государственном Эрмитаже.

Ружья коллекционировали также президенты США Гарри Трумэн, Джон Кеннеди, многие члены британской королевской семьи, знаменитые актеры и другие медийные персоны. Так, три года назад французский актер Ален Делон продал с аукциона часть своей коллекции. В числе лотов был Winchester 1894 года. При эстимейте в €3 тыс. винтовка ушла с молотка за €19 тыс.

Как формируется цена

Перед началом создания коллекции необходимо понять, чем винтажное оружие отличается от обычного. Под коллекционным подразумеваются экспонаты, представляющее историческую, художественную, техническую или иную ценность и, как правило, не используемые по своему функциональному назначению. Сюда же относится и новое оружие, созданное для личных целей на заказ. Однако ввиду того, что оно еще не проверено временем и не обладает провенансом, его ценность будет существенно ниже старинного.

Возраст

В первую очередь на цену огнестрельного оружия, впрочем, как и любого антиквариата, влияет его возраст и состояние, а также неприкосновенность на момент продажи. Например, редкая модель, которая по сей день находится в рабочем состоянии и в оригинальной сборке, будет стоить значительно дороже, чем такая же, что была отреставрирована, а ее оригинальные детали заменены. «С точки зрения продаж я предпочитаю находить вещи в их первоначальном состоянии. Чем меньше оружие было изменено с момента его изготовления, тем это большая редкость и, следовательно, ценность. При покупке старого антикварного ружья я вообще не рекомендую реставрацию. Достаточно лишь чистки и смазки вещи маслом. Я видел плачевные результаты реставрации с использованием современных методов. Такой тюнинг превращал в ничто ценность старых ружей»,— сетует Саймон Рейнхолд, операционный директор европейского аукционного дома по продаже современных и антикварных ружей Holts. Эксперт обращает особое внимание на питтинговую ржавчину на ружье. Она указывает на то, что оружие хранилось без очистки и во влажном помещении. Подобные внешние повреждения очень трудно удалить или замаскировать.

Клеймо

Фото: John Stillwell / PA Images via Getty Images

Происхождение оружия также важно. Наиболее высоким спросом пользуются старинные британские ружья компаний James Purdey & Sons, Holland & Holland, William & Son и Boss & Co. По оценкам экспертов, клеймо известной мастерской повысит стоимость оружия на 50–70%, поскольку оно почти всегда является гарантом качества модели, а также ее эксклюзивности. «В 1977 году пара двуствольных дробовиков фирмы Purdey стоила £7,7 тыс. Три года назад я продал их за £70 тыс.»,— вспоминает консультант по ружьям и винтовкам компании James Purdey & Sons Стивен Мюррей. Обращаться же к оружейникам «второго эшелона» следует лишь в том случае, если речь идет об эксклюзивной модели исключительного качества, советует Стивен Мюррей. По его мнению, несмотря на хорошее качество, надежность и безопасность оружия из Центральной Европы, для создания коллекции оно вряд ли подойдет: «Вот, например, трехстволка German под ружейный патрон 16-го калибра и винтовочным стволом 5х75 мм может быть в хорошем состоянии и работать отлично, но не покажет никакого реального увеличения стоимости в ближайшие годы».

Не сильно котируются среди коллекционеров мирового уровня и ружья производства советского периода. К примеру, моделей 60–80-х годов было выпущено великое множество, и поэтому никакой ценности они не представляют. «Кроме того, если ваш дробовик будет поврежден, вы захотите, чтобы его отремонтировал производитель,— говорит Стивен Мюррей,— что означает получение специализированной страховки, которую предоставляют только топовые компании».

История

Важным фактором является история оружия: применялось ли оно в какой-то известной битве, принадлежало ли королевской особе или выдающемуся человеку или же было связано с каким-то важным событием. Например, револьвер гангстера Альфонсо Габриэля Капоне был продан в 2011 году на торгах за $109 тыс. Оружие, которое называется Colt Police Positive, преступник использовал во время известной бойни в День святого Валентина (14 февраля) в Чикаго в 1929 году. В 2016 году пистолет, из которого был ранен французский поэт Артюр Рембо, ушел с молотка за $460 тыс. Эта сумма в семь раз превышала изначальную оценку оружия.

Высоко ценится оружие с надписями, орнаментами и другими декоративными элементами. «Изобретательность дизайна — это одно, дополнительная отделка — совсем другое. Богато украшенные экземпляры представляют для коллекционеров огромную ценность, поскольку демонстрируют кропотливую ручную работу мастера и эксклюзивность ружья»,— поясняет Говард Диксон. На его взгляд, современные материалы, такие как нержавеющая сталь и композиты, могут быть невероятно прочными, но они лишены всякого обаяния и уступают по своим эстетическим качествам грецкому ореху. «Револьвер Colt, один из самых узнаваемых пистолетов, изготавливается на производственной линии. Тем не менее я встречал экспонаты, которые подверглись дополнительной отделке и специальной обработке, некоторые из них — золотом и серебром по индийской технике кофтгари, другие отгравированы знаменитыми американскими мастерами, такими как Луи Даниэль Нимшке»,— говорит эксперт.

Красота

Некоторые коллекционеры, с прицелом на сафари в Африке, интересуются так называемыми большими охотничьими ружьями, украшенными гравировками с изображениями саванны, буйволов, львов и слонов. Подобно тому как любители искусства охотятся за картинами художников с мировым именем, современные коллекционеры оружия жаждут приобрести работы признанных мастеров гравировки, таких как Филипп Грифне, Филип Коггэн и Кен Хант, или достойные произведения современных художников. Так, в сентябре на аукционе инкрустированная золотом с гравировкой на тему охоты винтовка индийской компании Rodda, принадлежавшая автору книги об оружии «Непреднамеренные последствия» Джону Россу, была продана за $126,5 тыс.

Если оружие оформлено с применением драгоценных материалов, это еще больше повысит его цену. Например, пистолет с рукояткой из слоновой кости, когда-то принадлежавший Адольфу Гитлеру и попавший в руки американских солдат в конце Второй мировой войны, был продан на аукционе за $114 тыс. Еще один пример — позолоченный полуавтоматический Walther PPK принадлежал руководителю люфтваффе Герману Герингу, правой руке Адольфа Гитлера. Когда рейхсмаршал сдавался силам союзников в конце Второй мировой войны, он передал этот ценный предмет лейтенанту Джерому Шапиро — ортодоксальному еврею из Бруклина. В 2016 году американская компания выставила пистолет на торги с оценочной стоимостью $250–400 тыс.

Эксклюзивность

Ограниченность выпущенного тиража оружия не менее важна, и часто она оказывает на цену больше влияния, чем практические свойства лота. В 1888 году шотландские оружейники John Dickson & Son разработали инновационное по тем временам ружье с вертикальным расположением стволов. Модель со стволами, откидывающимися не вниз, а вбок, не прижилась, поскольку не была совершенна в части эргономики при зарядке оружия. В итоге было изготовлено лишь четыре таких экспоната. Однако технические вопросы не помешали одному из этих ружей уйти в 2016 году с молотка за £57,5 тыс.

Способы охоты за оружием

На создание каждого ружья у традиционных производителей уходит от 600 до 1 тыс. часов, а на производство индивидуального ружья может уйти три года. Свой труд мастера-оружейники любят сравнивать с изготовлением музыкального инструмента или пошивом мужского костюма. Подобно портному, для начала мастера снимают все необходимые мерки и уточняют запрос клиента до мельчайших деталей.

Сначала выбранный клиентом кусок дерева два года сушится в специальной комнате, потом деревянные части подгоняются под мерки заказчика. Распространенный запрос — кастомизация для правши или левши. «Человек, который владеет винтовкой для охоты на оленей раз в год, просто владелец оружия, в то время как тот, кто покупает оружие, потому что восхищается его красотой, мастерством исполнения, функциональностью и ценностью, может по праву назвать себя коллекционером»,— говорит коллекционер, исполнительный партнер компании Pangea Investment Джеремиас Пфлетшингер.

По его мнению, коллекционеров условно можно разделить на три категории: те, кто ценит оружие, обладающее исторический значимостью; так называемые инженеры, то есть люди, интересующиеся ружьями и пистолетами с точки зрения механики; и эстеты, которые ценят оружие исключительно за красоту.

Разделяют и несколько типов охоты за экспонатами. Безусловно, самой захватывающей является «охота за сокровищами», в которой коллекционер рыщет по оружейным выставкам, ломбардам, дворовым распродажам и даже некрологам. Действительно, эксперты рассказывают о том, что особенно фанатичные коллекционеры даже иногда обзванивают вдов со словами: «Соболезную вашей утрате, жаль, что я не знал вашего мужа лично. Кстати, не оставил ли он случайно какое-то старое оружие?» Жажда легкой наживы подогревается историями о коллекционерах, нашедших револьверы Walker Colt в «мусорных магазинах» за несколько долларов и перепродающих их за четверть миллиона. Или о том, как в Коннектикуте в ходе выкупа полицией оружия у населения была обнаружена редкая немецкая штурмовая винтовка времен Второй мировой войны, стоимость которой оценивается в $30–40 тыс. Одна из самых ярких историй последней пятилетки — найденный в Неваде прислоненным к старому кусту можжевельника Winchester 1873 года. Сегодняшняя цена на эту диковину — $15 тыс.

Но вероятность таких находок крайне мала и не идет в сравнение с количеством затраченных усилий на поиск экспонатов и изучение книг и энциклопедий об оружии.

Другой тип коллекционирования — покупка экспонатов специализированной категории, например ружей только конкретной марки или даже одной модели в пределах бренда. Это могут быть дробовики компаний Parker или Fox, пистолеты Colt или винтовки Winchester. Автор книги «Полевые рассказы» Джим Кармайкл называет подобный подход менее рискованным с почти гарантированной твердой отдачей от инвестиций при условии вложений в правильные модели.

Советы начинающим

Фото: Reuters

Говард Диксон отмечает, что капсюльные пистолеты, созданные в 1850-х годах, теперь очень востребованы среди коллекционеров. «В первую половину XIX века произошел переход от кремневого ружья к пулемету. Золотым же веком инноваций огнестрельного оружия считают все-таки 1920–1930 годы. Если сопоставить оружие, изготовленное 80 лет назад, с тем, что сделано десятилетие назад, оно будет практически идентичным»,— говорит он.

«Ружья с горизонтально (side-by-side) и вертикально (over and under) расположенными стволами английских мастеров всегда в цене. В 2012 году новый Purdey возможно было купить по цене £71 тыс. С тех пор стоимость в основном удвоилась. Ружья, разработанные сыном основателя компании Джеймсом Перди-младшим в конце XIX века, из-за ограниченного производства и лимитированности моделей, дошедших до наших дней в хорошем состоянии, также становятся объектами желаний многих коллекционеров»,— говорит Стивен Мюррей.

Однако эксперты подчеркивают, что стволы меньшего калибра почти всегда растут в цене быстрее, чем крупные. Это объясняется тем, что ввиду более узкого спектра применения данного типа оружия и количество выпущенных экспонатов значительно меньше.

По словам Джима Кармайкла, стоит присмотреться к винчестерам модели 21. Сегодня найти 12-калибровое ружье этого типа в хорошем состоянии менее чем за $7 тыс. уже удача, но те, кто купил 20 или даже 12 лет назад тот же самый пистолет, заработали на нем солидные 10%.

Эксперты напоминают, что старые и редкие дробовики и винчестеры были когда-то новыми и купленными для использования по прямому назначению, поэтому любому начинающему коллекционеру рекомендуют внимательно посмотреть на оружие, которое выставляется на продажу сегодня, и решить, какое будет «редким драгоценным камнем» завтра. Например, специализированный портал The Truth About Guns советует рассмотреть как потенциальную инвестицию револьверы американского производителя Smith & Wesson J-Frame (J-Frame — самый маленький, карманный револьвер.— «Деньги»). «Они не будут волшебным образом стоить миллионы, но являются вполне ликвидным активом, который вы можете купить и продать в любое время (если они находятся в хорошем состоянии) и не потерять в цене»,— заявил представитель портала.

При покупке коллекционного оружия не стоит забывать, что за красивым корпусом скрывается и сложный механизм, который должен всегда работать. Неработающие пистолеты и ружья у коллекционеров мало котируются, поэтому специалисты рекомендуют проверять активы перед покупкой и поддерживать их в нужном виде. «Любой человек, задумывающийся о коллекционировании оружия, должен знать, что дробовики требуют большой деликатности в обращении. Это механические объекты, полные пружин и рычагов. Оставленный внутри ружья порох будет поглощать влагу из воздуха, что приведет к тому, что оружие заржавеет быстрее, чем вы думаете»,— предупреждает Говард Диксон. Он признается, что стреляет в дичь раз в год из 170-летнего ударного дробовика и в тот же вечер приступает к приятному ритуалу чистки своего ружья кипящей водой, химикатами и проволочными щетками.

Не стоит забывать про законодательство. В большинстве стран, включая Россию, лица, желающие приобрести антикварное оружие, должны иметь соответствующую лицензию на коллекционирование. Документ, за который взимается госпошлина в размере 2 тыс. руб., выдается в течение 30 календарных дней Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. Помимо этого, коллекционеру необходимо получить заключение государственной экспертизы, подтверждающей подлинность старинного оружия, имеющего культурную ценность. По этой части отечественные правила более строги, чем в других государствах. Например, законодательство США признает огнестрельное оружие антиквариатом, если оно изготовлено минимум за 50 лет до текущей даты, тогда как в России, чтобы получить такой статус, надо, чтобы оно было изготовлено не позднее 1899 года. «При этом оружие еще и не должно быть предназначено для стрельбы патронами»,— поясняет адвокат, партнер адвокатского бюро «А-Про» Константин Рыбалов. Хранить винтажные пистолеты и ружья коллекционеры обязаны так же, как и охотничьи,— в сейфах, металлических шкафах и ящиках из высокопрочных материалов.

И последнее. Приобретать оружие рекомендуется на авторитетных аукционах, у оружейников, на международных ярмарках или же у проверенных дилеров. «Достаточно часто реставрированные модели, выдаваемые за оригинал, становятся предметом махинаций недобросовестных продавцов. Поэтому коллекционное оружие лучше покупать только на специальных сертифицированных аукционах либо у частников при наличии всех необходимых экспертных заключений и документов, подтверждающих историческую ценность продаваемых экземпляров»,— советует Стивен Мюррей.

Цены на оружие иностранного производства в России изначально завышены, отмечают коллекционеры. Например, в США Winchester 1300 Defender 12-го калибра стоит от $185, а на российских форумах объявления об этой модели стартуют от $300.

И главное, инвестируя в подержанное оружие, покупайте только самые первозданные образцы. Это гарантирует, что, когда вы решите продать пистолет, покупателю не придется жаловаться ни на что, кроме предложенной вами цены.

Мария Разумова