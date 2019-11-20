Акции выросли без труда

Октябрь оказался успешным для многих классов финансовых активов. По расчетам «Денег», наибольший доход принесли инвестиции в акции российских компаний, локомотивом роста которых стали ценные бумаги «Газпрома» и «Норильского никеля». Высокий доход обеспечили отраслевые ПИФы, а также фонды широкого рынка акций и облигаций. Убыточными оказались фонды еврооблигаций и драгоценных металлов, валютные вклады и золото, негативное влияние на которые оказало укрепление курса рубля.

Акции

После непродолжительного перерыва самыми доходными инвестициями стали вложения в акции. В ноябре индекс Московской биржи впервые в своей истории преодолел уровень 3000 пунктов. Удержаться выше психологически важного уровня индексу не удалось, и 6 ноября он закрылся возле отметки 2973 пункта, что почти на 10% выше значений четырехнедельной давности.

Лучшую динамику продемонстрировали акции «Газпрома»: на этих бумагах инвестор мог заработать 17,5 тыс. руб. Столь высоким результатам способствуют ожидания инвесторов относительно будущих дивидендных выплат. «В мае компания заявила о новой дивидендной политике, предусматривающей в будущем выплату 50% прибыли по МСФО, и вскоре объявила о рекордных дивидендах за 2018 год, которые вдвое превысили показатель предыдущего года»,— отмечает заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Ярослав Калугин.

Уверенно растут и акции ГМК «Норильский никель», стоимость которых увеличилась за месяц более чем на 15%. Росту способствует положительная динамика на рынке цветных и драгоценных металлов, в первую очередь палладия, крупнейшим мировым производителем которого ГМК является. В ноябре стоимость драгоценного металла впервые превысила уровень $1,8 тыс. за тройскую унцию, что на 8,5% выше значений месячной давности. С начала года палладий прибавил в цене 44%, продемонстрировав лучшую динамику среди драгоценных металлов.

Впрочем, не все российские акции были прибыльными для своих покупателей. Инвестировав в ценные бумаги продуктового ритейлера «Магнит», инвестор мог потерять за месяц 1,5 тыс. руб. Негативное влияние на акции компании могла оказать ее отчетность за третий квартал по МСФО, которая оказалась заметно хуже ожиданий рынка по EBITDA. Выручка выросла на 10,5%, до 343 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу. EBITDA сократилась на 9%, до 19,8 млрд руб., что ниже консенсус-прогноза на 12%. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 5,9% против ожидавшихся рынком 6,5%. Менеджмент ожидает ускорения роста выручки в четвертом квартале. «Слабые результаты "Магнита" за третий квартал частично обусловлены разовыми факторами. Тем не менее ситуация на российском рынке продовольственной розницы остается достаточно напряженной, поэтому ожидания улучшений в четвертом квартале могут выглядеть излишне оптимистичными, и компании потребуется время, чтобы убедить рынок в правильности своей новой стратегии»,— отмечали аналитики банка «Уралсиб».

ПИФы

К числу самых доходных финансовых инструментов на этот раз можно отнести большинство категорий паевых инвестиционных фондов. Самую высокую прибыль принесла покупка отраслевых фондов, ориентированных на вложения в нефтегазовый сектор. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за месяц вложения в эти фонды обеспечили бы инвесторам доход на уровне 12–14%. Этому способствовал рост акций «Газпрома», включенных в портфели таких фондов.

Неплохо заработать инвесторы могли на фондах металлургии и индексных фондах акций. Фонды этих категорий смогли бы принести своим инвесторам от 7 тыс. до 12,4 тыс. руб.

Прибыльными остаются инвестиции в рублевые облигационные фонды, при этом результат минувшего месяца лучший за последние годы. За рассмотренный период крупные облигационные фонды (со стоимостью чистых активов свыше 50 млн руб.) принесли пайщикам доход 1,4–2,6%. Месяцем ранее результат был более скромным — прирост на 0,5–1,8%. Более высокую доходность такие фонды приносили в апреле 2015 года: тогда на фоне восстановления рынка облигаций после обвала конца 2014—начала 2015 года паи облигационных фондов выросли за месяц на 2,0–5,8%.

На фоне хорошей прибыльности консервативных фондов произошло увеличение спроса на них со стороны частных инвесторов. По итогам октября частные инвесторы вложили в такие фонды почти 6 млрд руб., что втрое выше притока в сентябре. К тому же это максимальный месячный показатель с июня 2018 года, тогда за месяц поступило почти 8,5 млрд руб.

Убыточными оказались вложения в фонды еврооблигаций. На фоне укрепления курса рубля и снижения ставок на внешнем рынке инвесторы могли потерять от таких инвестиций 0,9–2,2%. Более существенно обесценились инвестиции в фонды, ориентированные на драгоценные металлы. Такие вложения обесценились за месяц на 4–5%.

Депозиты

Снижение банковских ставок по краткосрочным вкладам ускорилось. В первой декаде октября средняя максимальная ставка крупнейших банков топ-10 после двенадцатимесячного перерыва опустилась ниже уровня 6,5%. Этому способствовали обещания представителей ЦБ пойти на более агрессивное снижение ключевой ставки. В предыдущие четыре месяца ЦБ осуществил три понижения, каждое — на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 7%. 25 октября совет директоров ЦБ осуществил самое сильное снижение ставки с декабря 2017 года, сразу на 0,5 п. п., до 6,5%. За минувший месяц депозит на 100 тыс. руб. принес бы его держателю доход в размере 540 руб.

В то же время валютные вклады вновь стали для своих держателей убыточными. За отчетный период депозиты в долларах обесценили бы сбережения на 2,2 тыс. руб., в евро — более чем на 3 тыс. руб. Обесценение таких вкладов связано с ростом курса рубля по отношению к доллару США и общеевропейской валюты. За месяц курс американской валюты на Московской бирже упал почти на 1,4 руб., до отметки 63,82 руб./$. В это же время курс евро снизился на 90 коп., до 70,34 руб./€. Впрочем, динамика курса рубля во многом повторяет и поведение валют других развивающихся стран. По данным Bloomberg, за месяц рубль укрепил позиции к доллару на 2,1% и занял всего восьмое место среди 24 валют развивающихся стран. Глобальному снижению курса доллара способствует восстановление аппетита к риску на фоне возобновления торговых переговоров между США и Китаем, а также мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Стабильно крепким позициям рубля способствует интерес инвесторов к операциям carry trade благодаря высокой реальной ставке в России.

Однако эксперты рекомендуют не спешить закрывать валютные вклады. По словам аналитиков, главным риском для рубля сейчас является заключение торгового договора между США и КНР, если надежды не оправдаются, это станет весомым поводом для коррекции по всему спектру рискованных активов. «В ноябре в США должно состояться обсуждение оборонного бюджета (который включал в себя поправки в виде санкций против госдолга РФ), таким образом, до конца года укрепление рубля не выглядит устойчивым. В ближайшую неделю ожидаем торговлю по паре доллар—рубль в диапазоне 63,20–64,60 руб./$»,— отмечают аналитики Альфа-банка.

Золото

Третий месяц подряд аутсайдером месяца становится летний рекордсмен — золото. По оценке «Денег», вложив 7 октября в драгоценный металл 100 тыс. руб., инвестор мог получить убыток в размере 5 тыс. руб.

Основной причиной обесценения подобных вложений стало падение стоимости золота на мировом рынке. 8 ноября его стоимость составляла $1461 за тройскую унцию, что на 2,9% ниже значений начала октября. Причиной послужило снижение спроса международных инвесторов на защитные активы в связи с ослаблением неприятия риска и восстановлением рынка ценных бумаг. «Сообщения о том, что США и Китай обсуждают отмену тарифов, привели к росту цен на сырую нефть и промышленные металлы. Между тем золото и серебро отреагировали негативно, трейдеры начали закрывать длинные позиции»,— отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Эффект падающих цен на золото был усилен снижением курса доллара в России (–2,1%). В результате рублевые инвестиции в драгоценный металл принесли своим держателям значительный убыток.

Впрочем, до конца года цены на золото еще могут вырасти, считают аналитики. «Мы видим ограниченные риски падения котировок золота и серебра, учитывая все еще нестабильный рост мировой экономики, что определяет наш конструктивный взгляд на драгметаллы. Кроме того, несмотря на сегодняшний оптимизм, мы не исключаем новой эскалации внешнеторговой напряженности»,— отмечает Карстен Менке.

Иван Евишкин