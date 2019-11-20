Спонсор независимости

Его деньги сыграли огромную роль в достижении Соединенными Штатами Америки независимости. Он был первым ответственным за экономику образовавшейся страны. Это он номинировал Джорджа Вашингтона на пост президента. Неудачные спекуляции довели его до банкротства и долговой тюрьмы, но в историю США Роберт Моррис-младший вписан как финансист американской революции.

Колонии возможностей

Роберт Моррис-младший родился в Ливерпуле в 1734 году. Родители его не состояли в браке и не жили вместе. Мать отдала мальчика на воспитание бабушке, а та, когда Роберту стукнуло 13 лет, отправила его к отцу в Оксфорд. Нет, не в чопорный английский университетский городок, а в маленький поселок с таким же названием в провинции Мэриленд, одной из тринадцати британских колоний в Северной Америке. У отца, разбогатевшего на торговле табаком, Роберт-младший прожил два года, после чего Роберт-старший сплавил сына в Филадельфию. Там юноша устроился в фирму Чарльза Уиллинга, занимавшуюся судоходством и банковским делом. Роберт-младший, несмотря на юный возраст, показал себя талантливым торговым агентом. Он подружился со старшим сыном хозяина Томасом Уиллингом. Через год, в 1750-м, умер Роберт Моррис-старший, оставив сыну приличное состояние. Еще через четыре — скончался Чарльз Уиллинг. Семейное дело перешло его сыну. Как только закончился оговоренный контрактом срок ученичества Морриса-младшего, Томас предложил ему стать своим компаньоном: «Ты честный парень и трезвенник. Вместе мы добьемся большего, чем по отдельности». Так в 1757 году возникла фирма Willing Morris & Co.

Для Роберта Морриса-младшего это был стремительный взлет. Из мальчика на побегушках превратиться к 23 годам в компаньона крупного торгового дома? Рожденный вне брака, не имеющий богатой и знатной родни? В Англии подобное невозможно было представить. В Новом Свете, как оказалось, такое бывает.

Новые технологии

Картина Константина Брумиди «Апофеоз Вашингтона» на потолке ротонды Капитолия США Фото: Win McNamee / Getty Images

В английских колониях в Северной Америке было много торговых домов. Все они торговали примерно одним и тем же. Суда, отправляющиеся из порта Филадельфия, плыли в метрополию, в Испанию с Португалией, на острова Карибского моря. На экспорт отправлялось то, что в Пенсильвании было в избытке: зерно, меха, лес, чугун в чушках. Импортировались промышленные товары, соль, лимоны, вино, ром, патока сахарного тростника. Корабли также привозили живой товар — слуг из Англии, рабов с Карибских островов.

Владельцы торговых домов особо себя не утруждали. Их обычный распорядок дня выглядел примерно так. К девяти утра прийти в контору, разобраться с бухгалтерскими книгами. Потом сходить в порт, проконтролировать погрузку и выгрузку товара. Из порта на рынок — проверить, как идет торговля. Рабочий день заканчивался в четыре часа пополудни, после чего наставало время ужина, начинавшегося дома и заканчивавшегося в компании друзей в одной из сотни таверн города далеко за полночь.

Но фирма Уиллинга и Морриса выделялась из общего ряда. Подобно всем остальным торговцам из Нового Света, компаньоны были недовольны высокими расценками на страхование кораблей и грузов, которые устанавливали страховые компании из Лондона. Особенно высоко взлетели расценки во время войны с французами и индейцами (1754–1763), когда грабеж на море стал привычным явлением.

Но там, где другие фирмы видели проблему, Уиллинг и Моррис увидели возможность заработать.

Они построили быстроходный и хорошо вооруженный торговый корабль и сумели получить на него страховку со скидкой в шесть процентных пунктов. Во время одного из плаваний их корабль отбил атаку четырех французских каперских кораблей. Правда, на обратном пути все-таки был взят в плен превосходящими силами противника.

Тогда компаньоны пошли другим путем. Они создали собственную компанию страхования морских перевозок. Первоначально в числе учредителей было шесть человек, но впоследствии остальные вышли из дела, а Уиллинг и Моррис стали страховать грузы вдвоем. Стартовый капитал компании составлял £80 тыс., клиенты могли получить страховку на сумму до £1 тыс. По покупательной способности один фунт стерлингов тех лет примерно соответствует современным 175 фунтам.

Война с французами и индейцами способствовала сильному росту товарооборота между Британией и ее американскими колониями. Вот как росли объемы годового импорта из Англии и Уэльса в 13 колоний: 1757 год — £1,607 млн; 1758 — £1,723 млн; 1759 — £2,292 млн; 1760 — £2,539 млн. В родной Моррису Пенсильвании ввоз английских товаров за эти годы вырос с £265 тыс. до £688 тыс. в год. Британские купцы закупали товары для снабжения армии, колонисты — потребительские товары из Великобритании в кредит. Но со временем напряженность боевых действий спала, завезенных в колонии товаров оказалось слишком много. У торговцев возникли проблемы с выплатами по кредитам.

Купол ротонды Капитолия США украшен фреской работы греко-итальянского художника Константина Брумиди «Апофеоз Вашингтона». В состав фрески входит шесть сцен, аллегорически изображающих помощь богов Америке в разных сферах жизни — «Война», «Наука», «Судоходство», «Торговля», «Техника» и «Земледелие». На фреске «Торговля» римский бог торговли Меркурий вручает мешок золота Роберту Моррису-младшему.

Фирмы Уиллинга и Морриса снизившиеся доходы от морской торговли компенсировала за счет других направлений деятельности. Кроме страхования морских перевозок фирма занялась недвижимостью. И в этой сфере она применила новый, ранее никем не использовавшийся подход. В ту эпоху участок земли в колониях можно было купить, выплатив всю цену сразу или — в ипотеку. Но условия ипотеки тогда сильно отличались от современных. Проценты выплачивались год, максимум — два, после чего покупатель должен был выплатить продавцу полную сумму. Договор заключался чаще всего непосредственно с продавцом, без посредничества каких-то финансовых структур. Если продавец был достаточно добр, а покупатель исправно выплачивал проценты, то выплата полной суммы могла быть отложена на год-другой. До тех пор, пока продавцу не захочется получить свои деньги целиком.

Уиллинг и Моррис придумали другой вариант — договоры о бессрочной аренде земли, своеобразную вечную ипотеку. Годовая цена аренды составляла примерно 6% цены земельного участка. Покупателю такой договор был выгоднее, так как для приобретения земли ему требовалась гораздо меньшая сумма, чем раньше. Продавцу был гарантирован постоянный доход, на семнадцатом году действия полученная сумма начинала превышать сумму, которую можно было получить за счет продажи участка. Оба участника сделки имели возможность из нее выйти. Покупатель — «перепродав» землю другому желающему платить ежегодную арендную плату. Продавец — «перепродав» право получения ежегодной ренты. Фирма Уиллинга и Морриса заключила большое число подобных сделок в качестве как покупателя, так и продавца.

Дошедшие до нашего времени документы не позволяют судить, кто из компаньонов изобрел те новшества, благодаря которым компания процветала. Возможно, это заслуга Морриса. Уиллинг занимал различные государственные должности, в разное время был ответственным за торговлю с индейцами, верховным судьей колонии, мэром Филадельфии. Служебные обязанности занимали много времени, так что он вынужден был передать партнеру контроль над деловыми операциями. Но возможно, что именно Уиллинг был инноватором, а Моррис лишь учился у него. Если это так, он оказался весьма способным учеником и в какой-то момент превзошел своего учителя.

Бостонское чаепитие

Война с Францией и индейцами обошлась британской казне в ?70 млн (?12,25 млрд в современных деньгах). Это удвоило государственный долг Великобритании, который вырос до ?140 млн (современных ?24,5 млрд). Содержание армии для охраны границ американских колоний требовало ?300 тыс. (современные ?52,5 млн в год). При этом доходы казны от американских колоний были крайне низки. Так, таможенные сборы, уплачиваемые американскими торговцами, составляли менее ?2 тыс. в год, тогда как расходы казны на содержание таможенной службы в Северной Америке были в четыре раза больше. В Лондоне справедливо полагали, что почти весь импорт в американских колониях — контрабандный. Даже если какой-то таможенник в порядке исключения не брал взятку у контрабандиста, а отдавал его под суд, то судить его должны были колонисты, считавшие нарушителя своим и выносившие оправдательный приговор.

Остро нуждающаяся в деньгах метрополия в попытке увеличить доходы от колоний приняла в 1765 году Гербовый акт — новый закон о налогообложении американских колоний. Согласно данному документу, все торговые сделки, продажа газет, книг, брошюр, игральных карт и некоторых других товаров, а также оформление любых гражданских документов облагались штемпельным сбором в пользу короны. Документы должны были составляться на гербовой бумаге, отпечатанной в Великобритании. Новый закон вызвал бурю протестов среди колонистов. В Филадельфии Роберт Моррис-младший вместе с группой других торговцев обратился к спикеру колониальной ассамблеи Джону Хьюзу, ответственному за сбор денег по Гербовому акту, с призывом не применять новый налог в колонии. Хьюз, уже знавший о том, что в других городах его коллеги подвергались нападениям разъяренной толпы, не стал переизбираться в ассамблею на новый срок и сбежал из Пенсильвании, устроившись таможенником в Нью-Гемпшире.

Вскоре британские власти вынуждены были отменить непопулярный новый налог, но попытки получить больше денег с колоний в Северной Америке продолжались. В 1767–1768 годах по инициативе министра финансов Великобритании Чарльза Тауншенда был принят ряд законов, по которым таможенной пошлиной облагались товары, не производимые в колониях и импортируемые из Великобритании (стекло, свинец, краски, бумага, чай). Колонисты Бостона ответили на это бойкотом на импорт английских товаров. К бойкоту присоединились и торговцы из других городов, включая Роберта Морриса.

Декларация независимости. Подпись: «Роб. Моррис» в верхнем ряду в середине

За отменой введенных Тауншендом пошлин последовало повторное введение таможенной пошлины на чай. Ответом стало знаменитое Бостонское чаепитие — в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании.

Отношения между метрополией и колонией с каждым годом обострялись все сильнее. В 1775 году началась Война за независимость США. 10 мая 1775 года в Филадельфии открылся Второй Континентальный конгресс, в ходе которого была выработана и подписана Декларация о независимости США, а также «Статьи Конфедерации», первый конституционный документ Соединенных Штатов. Под обоими документами стоит подпись делегата Конгресса от штата Пенсильвания Роберта Морриса-младшего.

Все для победы

Весной 1775 года Провинциальная ассамблея Пенсильвании избрала Комитет по безопасности. Председателем комитета стал издатель Бенджамин Франклин, а его заместителем — Роберт Моррис. Моррису было поручено достать порох и оружие для ополчения Пенсильвании. Британские законы запрещали ввоз оружия и боеприпасов в колонии. Но Моррис, и раньше не всегда строго соблюдавший законы метрополии о торговле, успешно справился с задачей.

Настолько успешно, что вскоре ему была поручена такая же задача, но уже в масштабе всей только что созданной страны. Второй Континентальный конгресс принял решение о создании Континентальной армии — ополчения для борьбы с британскими войсками и назначении ее главнокомандующим Джорджа Вашингтона. Моррис был назначен членом Секретного комитета по торговле (чаще его называли просто Секретный комитет), который должен был снабжать армию Вашингтона всем необходимым. В первую очередь — порохом и оружием, а также медикаментами, свинцом для пуль, тканями, продуктами, фуражом.

Впоследствии Морриса и других членов комитета обвинили в том, что они незаконно нажились, выписывая контракты на поставки для армии своим фирмам. Но в сложившейся ситуации трудно было действовать иначе. Уже из названия комитета видно, что нельзя было опубликовать объявления о поставках в газетах, невозможно было проводить конкурс с участием нескольких претендентов. В условиях военного времени сложно было привлечь фирмы из других городов. Действовать нужно было максимально быстро и тихо. К тому же число фирм, способных справиться с крупными заказами, было невелико. Компания Уиллинга и Морриса входила в этот список. Но самое главное — операции по армейским поставкам были довольно рискованными и не очень прибыльными. Авансы по операциям выплачивались новыми бумажными деньгами — континентальными долларами, которые печатались в огромном количестве и не были обеспечены ничем. Моррису было поручено найти несколько работников, которые бы нумеровали и подписывали банкноты.

Когда Континентальный конгресс принял решение создать собственный флот, у компании Willing & Morris было выкуплено торговое судно Black Prince (согласно некоторым источникам, Моррис подарил корабль стране). Судно было оснащено пушками и стало военным кораблем, получив новое имя — Alfred.

Хотя Континентальной армии Джорджа Вашингтона удалось добиться больших успехов на суше, Великобритания обладала лучшим в мире флотом, который блокировал побережье новообразованных США и полностью остановил их внешнюю торговлю. Это привело к банкротству как многих американских предпринимателей, так и страны в целом. В момент провозглашения независимости США Роберт Моррис-младший считался самым богатым жителем страны. Несколько лет спустя на просьбу приятеля одолжить денег Моррис ответил: «Все, что у меня было пущено в дело, потеряно. Я не стану называть сумму убытков, чтобы не показалось, что я хвастаюсь».

Финансист

Свой дом в Филадельфии Роберт Моррис отдал своему другу, первому президенту США Джорджу Вашингтону под официальную резиденцию, а сам переехал в соседний. Дом был резиденцией президентов США с 1790 по 1800 год Фото: Granger / DIOMEDIA

В 1781 году старый знакомый Бенджамин Франклин предложил Моррису занять только что созданную должность суперинтенданта финансов — ответственного за всю финансовую систему США. В его кредитоспособность в деловом мире верили больше, чем в кредитоспособность правительства. Франклин честно предупредил: «Конечно, тебя будут осуждать злобные критики и щелкоперы. Они будут нападать на тебя, пока ты им служишь, будут нападать на тебя в анонимных памфлетах, напоминая этим маленьких, грязных, вонючих насекомых, атакующих нас только в темноте, нарушающих наш покой, пристающих к нам и наносящих нам раны, в то время как их существование невозможно без нашего пота и крови».

Моррис колебался, но потом осознал, что, кроме него, никто не справится с задачей, которую должен решить главный финансист страны. После назначения его чаще всего так и называли — Финансист. Война еще продолжалась, налоговая система в стране отсутствовала, национальная валюта обесценилась, ценные бумаги потеряли большую часть стоимости, а выплата процентов по ним была отложена на неопределенный срок.

На новом посту Моррис добился отмены многих законов, принятых в первые годы борьбы за независимость, в том числе о твердых ценах и о борьбе со спекуляцией. Он верил в право человека на любые операции со своей собственностью.

Финансовая программа Морриса основывалась на трех принципах: контроль и сокращение расходов государства, обеспечение устойчивого поступления доходов и восстановление доверия к властям и к финансовой сфере.

Первое крупное предложение, сделанное им на должности суперинтенданта финансов,— создать Банк Северной Америки. Это был первый коммерческий и одновременно центральный банк США. Капитал банка составлял $400 тыс. (1 тыс. акций по $400 каждая). Часть акций банка на сумму $70 тыс. была продана инвесторам в ходе первого в истории США первичного предложения акций (IPO). 633 акции на сумму $253,2 тыс. выкупил в пользу государства Роберт Моррис, используя для этого металлические деньги, являющиеся частью кредита от властей Франции. Оставшиеся средства ему удалось собрать с деловых партнеров. 7 января 1782 года банк открылся. Там хранились все средства правительства, он же предоставлял кредиты правительству.

Банк Северной Америки получил право печатать банкноты, принимаемые по номиналу на всей территории США. Они были обеспечены французским кредитом и личными средствами суперинтенданта финансов. Одновременно была прекращена печать континентальных долларов. Новую валюту прозвали «банкнотами Морриса». Основными клиентами банка стали торговые партнеры Морриса.

Художник Чарльз Уилсон Пил был автором серии портретов лидеров борьбы за независимость США. Он запечатлел для истории не только Роберта Моррисамладшего, но и его супругу Мэри

Одновременно с руководством финансами Моррис занимал и должность представителя морского флота. Это позволяло ему отправлять корабли в Гавану, чтобы пополнять запас звонкой монеты — как для банка, так и для своего дела.

Не все реформаторские планы Моррису удалось воплотить в жизнь. Так, он предлагал установить налог на рабовладельцев за каждого принадлежащего им раба, а также пятипроцентную таможенную пошлину на все импортные товары. Такое решение требовало одобрения всеми штатами, и одного Род-Айленда хватило на то, чтобы оно не было принято. После провала идеи таможенного тарифа он даже хотел выйти в отставку, но его уговорили остаться.

Не получили поддержки идеи Морриса и о чеканке единой для всех штатов монеты и о переходе с английской на десятеричную денежную систему. В английском названии «фунт стерлингов» нашло отражение его первоначальное весовое содержание: из одного фунта серебра чеканили 240 пенсов, которые имели также второе название — «стерлинги». 20 пенсов составляли шиллинг, соответственно в одном фунте было 12 шиллингов.

По окончании войны с Великобританией Роберт Моррис оставил все государственные посты. В 1788 году он был избран сенатором США от штата Пенсильвания. Джордж Вашингтон, ставший в 1789 году первым президентом США, предложил Моррису портфель министра финансов. Но тот отказался, предложив взамен кандидатуру Александра Гамильтона. В Сенате Моррис продолжал добиваться того же, что и на посту суперинтенданта финансов: федерального тарифа на импорт, создания общенационального монетного двора, финансирования государственного долга, создания национального банка. В 1791 году Конгресс ратифицировал создание национального банка согласно плану, представленному Александром Гамильтоном. Первый банк Соединенных Штатов возглавил старый деловой партнер Морриса Томас Уиллинг.

Земельная авантюра

Через столетие после смерти портрет Морриса появился на упаковках сигар марки «Финансист» Фото: Buyenlarge / Getty Images

В 1785 году Роберт Моррис заключил монопольный контракт на поставку во Францию американского табака. Это вызвало возмущение владельцев табачных плантаций, которые добились отмены контракта через посла США во Франции. Моррис потерпел огромные убытки и, пытаясь компенсировать их, ударился в земельные спекуляции. Он был уверен, что после войны в страну хлынет поток переселенцев из Европы и цена на землю будет только расти и расти. С 1790 по 1798 год он скупил миллионы гектаров земли в 12 штатах и в столице страны. Моррис скупал землю большими кусками, надеясь потом перепродавать оптом спекулянтам, работающим с индивидуальными покупателями.

Первая сделка принесла ему более 100% прибыли. Купленный за $116 872 земельный участок был перепродан за ?75 тыс. ($330 тыс. по нашим временам) сэру Уильяму Палтени, графу Бат, одному из богатейших людей Великобритании, и двум его деловым партнерам. Но эти деньги не покрыли ущерб, понесенный на табачном рынке. Не все сделки проходили удачно. Моррис несколько раз не смог погасить счета в срок. Долги нарастали. Все чаще ему приходилось вместо продажи земельных участков отдавать их в качестве оплаты долга. К началу 1798 года вся купленная им земля перешла в руки кредиторов. В феврале того же года он оказался в долговой тюрьме, откуда был выпущен в 1801 году после принятия Конгрессом США закона о банкротстве. В момент освобождения его долги составляли фантастическую сумму — $2 948 711,11 (около $60 млн в современных деньгах). В 1806 году Роберт Моррис-младший скончался.

Правила Роберта Морриса-младшего «Я уроженец Англии, но в этом споре из принципа буду американцем» (о британской налоговой политике в американских колониях)

«Я не из тех политиков, которые приходят в раздражение, когда их план не принят. Я считаю, что обязанность хорошего гражданина — следовать за другими, если он не может вести остальных за собой» (о том, почему он подписал Декларацию независимости, хотя был противником идеи независимости)

Алексей Алексеев