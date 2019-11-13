Прогулочные суда в Петербурге предложили перевести на электротягу

В Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга обсудили целесообразность перевода речного туристического транспорта на электротягу. Эту идею, в том числе, поддержал губернатор города Александр Беглов. В рамках концепции внедрения пассажирских судов на электродвигателе на водных маршрутах Петербурга были предложены меры господдержки для перевозчиков, приобретающих такие суда. В частности, им пообещали выгодные условия лизинга, снижение или отмену арендной ставки за швартовку судов у городских причалов и другие преференции.

Одновременно с этим перед Дирекцией было поставлены две задачи: с одной стороны — «разгрузить» центр Петербурга от автобусного движения и с другой — развивать речной транспорт, формируя туристический спрос и обеспечивая комфортные условия для посещения достопримечательностей города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в навигацию 2019 года объем перевозок по рекам и каналам Петербурга снизился на 13% по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее.