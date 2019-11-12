Объем перевозок по рекам и каналам Петербурга в 2019 году снизился на 13%

За время навигации 2019 года судовладельцы Петербурга перевезли в общей сложности 2,6 млн пассажиров. При этом 884,5 тыс. из них путешествовали на скоростных судах, 607,2 тыс. — по Неве и Финскому заливу, 1,13 млн — по рекам и каналам города. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) сообщает «Фонтанка.ру».

В то же время в сообщении уточняется, что в прошлом году услугами частных компаний воспользовались 2,99 млн пассажиров. Таким образом, снижение объема перевозок на прогулочных судах в Петербурге составило около 13%. Операторы объясняют такую динамику повышенным спросом на водные экскурсии во время проведения ЧМ-2018 и сменой методики подсчета пассажиров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в этом году реки и каналы Петербурга, за исключением Невы, планируется закрыть для судоходства с 15 ноября.